Pacientes denuncian largas esperas para recibir hemodiálisis en el Complejo Hospitalario de la CSS

Usuarios reportan retrasos acumulados entre los distintos turnos de atención. La CSS atribuye la situación al aumento sostenido de pacientes que requieren el tratamiento.

Pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la CSS denunciaron este viernes retrasos acumulados en los distintos turnos de atención, una situación que, según afirman, se ha repetido durante las últimas semanas.

De acuerdo con los testimonios recabados, el servicio habría alcanzado un punto crítico debido a la alta demanda de pacientes que requieren este tratamiento de forma regular para mantener su estado de salud.

Según explicaron los usuarios y sus familiares, actualmente se manejan cinco turnos de atención. Sin embargo, los retrasos han provocado que pacientes programados para ingresar durante la noche permanezcan esperando hasta la mañana siguiente para recibir su tratamiento.

Mientras tanto, otros pacientes correspondientes a los turnos de madrugada y de primeras horas de la mañana también deben esperar para ser atendidos.

"Nosotros somos primer turno. Casi siempre entramos de cinco a cinco y media. Y mire la hora y todavía estamos afuera", manifestó uno de los pacientes afectados.

Al ser consultado sobre las razones de la demora, indicó que le informaron que la situación podría extenderse durante varios meses.

Aumento de pacientes supera la capacidad instalada

Voceros de la CSS explicaron que el problema está relacionado con el incremento sostenido de pacientes que requieren hemodiálisis.

Según detallaron, actualmente se están incorporando alrededor de 10 nuevos pacientes por semana, una cifra que ha sobrepasado la capacidad de atención de las salas existentes.

Cada sala cuenta con aproximadamente 44 camas y, para responder a la demanda, se han habilitado hasta cinco turnos diarios.

"En tema de capacidad, lo ideal es que nosotros tengamos aquí tres turnos, máximo cuatro turnos. Ahorita mismo estamos teniendo cinco turnos", explicó un representante del servicio.

Añadió que cada sesión de hemodiálisis dura aproximadamente cuatro horas, a lo que se suma el tiempo necesario para la limpieza, desinfección y preparación de los equipos antes de recibir al siguiente paciente.

"Cuando ves, más o menos se toma cinco horas entre un turno y otro. Si tienes cinco horas y tienes cinco turnos, son 25 horas y el día nada más tiene 24", señaló.

Debido a ello, los retrasos terminan trasladándose de un turno a otro y afectan la programación del día siguiente.

Ante la situación, las autoridades informaron que próximamente se abrirán nuevas salas de hemodiálisis en otros centros de atención con el objetivo de descongestionar la demanda y mejorar los tiempos de respuesta.

La medida busca reforzar la atención de los pacientes renales y evitar que continúen registrándose los retrasos denunciados por los usuarios.

Los pacientes esperan que las nuevas instalaciones permitan reducir los tiempos de espera y garantizar la continuidad de un tratamiento que resulta vital para su salud y calidad de vida.

Información de Kayra Saldaña