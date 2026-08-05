Más de 200 emprendedores participan en congreso de la Cámara de Comercio para impulsar la formalización de negocios

Durante el congreso, los asistentes también pudieron conocer el nuevo esquema de sociedades de emprendimiento, impulsado por Ampyme, que busca simplificar los trámites y reducir los costos para registrar un negocio.

Más de 200 emprendedores participaron este martes en el Cuarto Congreso de Emprendimiento 2026, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), con el objetivo de brindar herramientas para transformar ideas de negocio en empresas formales y sostenibles.

Durante la jornada, denominada "De la idea al negocio", los asistentes recibieron asesoría en áreas como mercadeo digital, inteligencia artificial, finanzas y estrategia empresarial. Además, participaron entidades bancarias, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y municipios como San Miguelito y La Chorrera, que orientaron a los emprendedores sobre trámites y procesos de formalización.

El presidente de la Cciap, Juan Arias, explicó que la iniciativa busca ofrecer alternativas para generar empleo y dinamizar la economía del país.

"No queremos que el panameño solo espere ser contratado por una empresa, sino que también cree empresas. Todas las grandes compañías comenzaron siendo un pequeño emprendimiento", expresó.

Arias indicó que el programa contempla dos etapas. La primera está dirigida a personas que tienen una idea de negocio y desean convertirla en una empresa, mientras que una segunda fase, prevista para abril del 2027, estará enfocada en emprendimientos que ya generan ingresos y buscan crecer.

Según datos de Ampyme, en Panamá existen más de 700 mil emprendedores, de los cuales casi la mitad opera en la informalidad, una situación que, según los organizadores, evidencia la necesidad de facilitar el acceso a la formalización.

Durante el congreso, los asistentes también pudieron conocer el nuevo esquema de sociedades de emprendimiento, impulsado por Ampyme, que busca simplificar los trámites y reducir los costos para registrar un negocio.

La Cámara de Comercio informó que espera replicar este tipo de encuentros en otras provincias del país. Arias destacó que la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá realizará una actividad similar en Santiago durante el mes de agosto.

María Teresa Santana, quien tiene un emprendimiento de repostería, contó que su negocio nació a los 45 años cuando resultó embarazada y, en casa, buscando qué hacer, empezó a capacitarse, haciendo dulces y panes; aunque al principio no fue fácil, logró salir adelante.

Señaló que este programa ha sido de gran ayuda para los emprendedores y espera poder aprender mucho. Destacó que lo más difícil para ellos es conseguir los financiamientos.

Mientras que Maycol Duque dijo que acudió en busca de oportunidades no solo para él, sino para la plataforma de servicio que maneja.

Pide diálogo por aumento de impuestos en David

El presidente de la Cciap también se refirió al conflicto por el aumento de impuestos municipales en el distrito de David, señalando que el gremio mantiene su respaldo a los recursos legales presentados contra las nuevas tarifas.

Arias afirmó que algunos comerciantes han reportado notificaciones y advertencias de cierre por morosidad, por lo que hizo un llamado al diálogo entre las autoridades municipales y el sector privado.

"Incrementos de impuestos del 100%, 200% o 300% no son razonables en la situación económica que vive el país. Lo mejor es buscar entendimientos y evitar que este conflicto se prolongue en los tribunales", concluyó.

Información de Yesica Roman