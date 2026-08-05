Caja de Seguro Social abre 50 cupos para curso de inteligencia artificial dirigido a estudiantes universitarios

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción en multiplai.cc/serie-css y adjuntar su hoja de vida. El período de postulaciones estará abierto hasta el 11 de agosto.

La Caja de Seguro Social (CSS) abrió una convocatoria para que estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) participen en un curso práctico de inteligencia artificial que se realizará el próximo 19 de agosto en la Ciudad de la Salud.

La iniciativa dispone de 50 cupos y busca que los participantes desarrollen proyectos enfocados en resolver desafíos reales de la institución en áreas como salud y atención al asegurado, trámites, citas médicas, prestaciones económicas, pensiones, riesgos profesionales, prevención, análisis de datos y gestión institucional.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción en multiplai.cc/serie-css y adjuntar su hoja de vida. El período de postulaciones estará abierto hasta el 11 de agosto.

La selección de los participantes será realizada mediante la inteligencia artificial Claude, que evaluará las postulaciones para escoger los 50 perfiles que mejor cumplan con los criterios establecidos. Los estudiantes seleccionados serán anunciados el 12 de agosto y deberán asistir al curso con su computadora portátil.

"Tú eliges el problema y la inteligencia artificial pone las manos. No necesitas saber programar; solo se requiere conocer un problema real y querer resolverlo. Eso es exactamente lo que buscamos en esta convocatoria", señaló Adam Eisenman, experto en inteligencia artificial y facilitador del curso.

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Al finalizar la jornada, un jurado premiará los tres mejores proyectos, los cuales serán presentados posteriormente a las autoridades de la CSS para evaluar su posible implementación.

La institución informó que la participación es gratuita para los seleccionados, aunque la admisión estará sujeta a un proceso de evaluación asistido por inteligencia artificial, sin que ello genere obligación de aceptación o derecho a reclamación.

Asimismo, indicó que la información proporcionada por los aspirantes será utilizada únicamente para el proceso de selección y la logística del curso, mientras que las soluciones desarrolladas durante la capacitación, incluidos el código fuente, los diseños y los productos resultantes, serán propiedad intelectual de la CSS.

En caso de que algún participante desee comercializar una propuesta creada durante el curso, deberá acordarlo previamente con la institución.