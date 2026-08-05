Imhpa emite aviso de prevención por paso de onda tropical hasta el 6 de agosto

El Imhpa advirtió que la persistencia de la humedad y de las precipitaciones favorecerá un incremento en la saturación de los suelos, principalmente en los sectores de la vertiente occidental del Caribe.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas que rige desde las 2:00 a.m. de este 5 de agosto hasta las 11:59 p.m. del 6 de agosto, con Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé y Chiriquí entre las zonas de mayor riesgo.

El pronóstico, a cargo de Abdiel Vásquez, advierte sobre un ambiente atmosférico inestable en distintas zonas del territorio nacional. La causa: la abundante humedad que dejó el paso de la onda tropical #31, sumada a la activación de la Baja Presión de Panamá y de varias vaguadas, factores que favorecerán un incremento en la actividad lluviosa y convectiva.

Áreas bajo aviso

El listado de zonas vigiladas incluye a Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas (norte, centro y sur), Los Santos, Herrera, Colón, Darién, las comarcas Emberá-Sambú y Cémaco, Panamá Oeste, Panamá, Coclé y Guna Yala.

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¿Dónde se esperan los mayores acumulados?

Para las próximas horas, el Imhpa prevé precipitaciones de intensidad variable, con los acumulados más significativos concentrados en la Comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, el sur de Veraguas, las zonas montañosas de la Península de Azuero, la Comarca Sambú y Chiriquí. En el resto del país se esperan lluvias de menor acumulación e irregulares.

Según la escala del instituto, los acumulados proyectados hasta el 6 de agosto a las 11:59 p.m. van de bajo (50 a 119 mm) a extremo (más de 321 mm), pasando por rangos moderado (120 a 200 mm), alto (201 a 280 mm) y muy alto (281 a 320 mm).

Riesgo de deslizamientos y crecidas

El Imhpa advirtió que la persistencia de la humedad y de las precipitaciones favorecerá un incremento en la saturación de los suelos, principalmente en los sectores de la vertiente occidental del Caribe. Esta condición, señaló la entidad, podría propiciar ascensos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, además de deslizamientos puntuales y ráfagas de viento asociadas al desarrollo de tormentas.