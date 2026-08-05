Panamá impide tránsito de colombiano que transportaba $1.9 millones en oro sin declarar

Un ciudadano colombiano fue devuelto a su país luego de que las autoridades panameñas detectaran que intentaba transitar por el Aeropuerto Internacional de Tocumen con más de 16 kilogramos de lingotes de oro, valorados en 1.96 millones de dólares, sin la documentación requerida.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, el extranjero llegó a Panamá procedente de Cali, Colombia, y tenía como destino final Estambul, Turquía.

Durante la verificación, el pasajero manifestó que había sido contratado por una empresa para transportar aproximadamente 16 kilogramos de oro.

Sin embargo, tras consultar con las autoridades colombianas, se confirmó que el material no contaba con la declaración de salida correspondiente, por lo que fue catalogado como presunto contrabando.

Además, las autoridades determinaron que el ciudadano había excedido el tiempo máximo de 24 horas permitido en la zona de tránsito del aeropuerto sin hospedarse fuera de la terminal.

Ante estas irregularidades, el Servicio Nacional de Migración le negó el tránsito por Panamá y ordenó su retorno a Colombia, en aplicación del artículo 50, numeral 5, del Decreto Ley N.° 3 del 22 de febrero de 2008.

La entidad reiteró que mantiene los controles migratorios para vigilar el tránsito internacional y prevenir el movimiento de bienes de presunta procedencia ilícita.