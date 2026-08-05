Usuarios del Metro reportan fallas y aciertos con los nuevos validadores de cobro

Los nuevos equipos comenzaron a instalarse el 23 de junio en estaciones del Metro, zonas pagas y metrobuses, como parte de la modernización del sistema de pago del transporte público.

A poco más de un mes del inicio de la instalación de los nuevos validadores de cobro en el sistema de transporte público de la capital, las redes sociales se han llenado de reportes de usuarios que denuncian supuestos cobros dobles, fallas en la lectura de las tarjetas e inconsistencias en el servicio.

Sin embargo, durante un recorrido, la mayoría de los pasajeros consultados aseguró que su experiencia ha sido positiva.

Los nuevos equipos comenzaron a instalarse el 23 de junio en estaciones del Metro, zonas pagas y metrobuses, como parte de la modernización del sistema de pago del transporte público.

Durante un recorrido por la estación de San Miguelito, varios usuarios señalaron que los nuevos dispositivos han funcionado correctamente y destacaron mejoras como la visualización del saldo de la tarjeta.

"La verdad, coloco la tarjeta y no he tenido ningún problema. Me la lee correctamente y me cobra solo una vez", comentó uno de los pasajeros entrevistados.

Otros usuarios coincidieron en que el sistema es más moderno y permite consultar el saldo con mayor facilidad, aunque algunos reconocieron que aún se están adaptando al nuevo proceso de validación.

No obstante, varios pasajeros dijeron haber escuchado reportes de personas que afirman haber sido cobradas dos veces al utilizar el Metro, pagando 70 centavos en lugar de los 35 centavos correspondientes por un viaje.

Ante estas quejas, el Metro de Panamá informó a TVN Noticias que cada estación cuenta con varios torniquetes, por lo que, si uno presenta una falla, los demás permanecen operativos para minimizar las afectaciones a los usuarios.

La entidad explicó que las estaciones son supervisadas de forma permanente y que, cuando se detecta una avería, se coordina con la empresa contratista Sonda para restablecer el funcionamiento del equipo en el menor tiempo posible.

Asimismo, indicó que los usuarios que presenten inconvenientes relacionados con el cobro del pasaje, la validación de la tarjeta o el funcionamiento de los torniquetes pueden acudir a los centros de atención al cliente ubicados en las estaciones del Metro, donde cada caso será evaluado y se le dará seguimiento.

TVN Noticias también buscó la versión de la empresa Sonda sobre el avance del proyecto. La compañía respondió que, por el momento, no contaba con un vocero disponible, debido a que su personal se encuentra en campo realizando la instalación de los equipos.

De acuerdo con el cronograma, la instalación de más de 3.000 validadores debe concluir a mediados de agosto. Para esa fecha también se espera que entre en funcionamiento el sistema que permitirá a los usuarios recargar su tarjeta mediante banca en línea y utilizarla directamente en los torniquetes, sin necesidad de validar previamente la recarga en una máquina.

Información de Fabio Caballero