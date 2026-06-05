Robo de joyería en Los Andes: Detención para cuatro adolescentes y dos hombres que sustrajeron $100 mil en prendas

Los fiscales sustentaron ante los jueces que los implicados habrían provocado una situación de pánico dentro del mall al activar una caja de fuegos artificiales, generando sonidos similares a disparos. Mientras los visitantes intentaban ponerse a salvo, los sospechosos aprovecharon el caos para dirigirse a una joyería.

Seis personas, entre ellas cuatro adolescentes, permanecerán detenidas provisionalmente mientras avanzan las investigaciones por el robo agravado a una joyería ocurrido en el centro comercial Los Andes, ubicado en el distrito de San Miguelito, donde fueron sustraídas prendas valoradas en aproximadamente 100 mil dólares.

La medida, solicitada por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito, en conjunto con la Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito, se logró tras el desarrollo de audiencias en el Tribunal de Garantías y el Juzgado Penal de Adolescentes.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el 1 de junio de 2026, cerca de las 5:45 p.m., en momentos en que una gran cantidad de personas se encontraba en el centro comercial.

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Según la carpeta de la Fiscalía, en ese momento se escucharon dentro del mall sonidos similares a disparos, lo que provocó pánico entre el público asistente. Dicha situación fue aprovechada por los imputados, quienes ingresaron a la joyería y, con bolsas cargadas con piedras de gran tamaño, rompieron las vitrinas y se apoderaron de prendas valoradas en aproximadamente 100 mil dólares.

Posteriormente, salieron del lugar y abordaron un automóvil sedán; no obstante, los seis imputados abandonaron el vehículo y corrieron hacia la barriada Los Andes #2, donde fueron detenidos.

Los fiscales sustentaron ante los jueces que los implicados habrían provocado una situación de pánico dentro del mall al activar una caja de fuegos artificiales, generando sonidos similares a disparos. Mientras los visitantes intentaban ponerse a salvo, los sospechosos aprovecharon el caos para dirigirse a una joyería.

Al escuchar el relato, tanto el Tribunal de Garantías como el Juzgado Penal de Adolescentes admitieron todas las solicitudes presentadas, tanto de legalización de la aprehensión como de la imputación de cargos.

En cuanto a la solicitud de las medidas cautelares, las fiscalías se basaron en los riesgos procesales, tales como la afectación de los medios de prueba y el peligro que representan los imputados para las víctimas y la comunidad, debido a que el hecho ocurrió en un lugar público a una hora de alta concurrencia.

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