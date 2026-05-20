Investigan vandalismo y mensajes de presuntos cárteles en escuela de San Miguelito; adolescentes estarían involucrados

Entre los daños reportados figuran puertas destruidas, dispensadores de jabón vandalizados, lámparas rotas y afectaciones en las tuberías de agua.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades mantienen abierta una investigación tras los actos vandálicos registrados durante el fin de semana en un centro educativo de San Miguelito, donde varias áreas del plantel resultaron afectadas, incluyendo salones, tuberías, cámaras de videovigilancia y mobiliario escolar.

La directora del plantel, Sonia Luis, explicó que los daños fueron descubiertos la mañana del lunes, cuando docentes y administrativos llegaron al centro educativo para iniciar la jornada laboral.

Relató que se encontraron con una serie de destrozos, en donde hasta las plantas fueron arrancadas de sus macetas y la tierra quedó regada por distintos puntos de la escuela. Entre los daños reportados figuran puertas destruidas, dispensadores de jabón vandalizados, lámparas rotas y afectaciones en las tuberías de agua. Además, uno de los salones fue violentado y documentos escolares fueron sacados de los escritorios y dispersados dentro del aula.

De acuerdo con la directora, las cámaras de seguridad lograron captar a varios adolescentes ingresando al plantel durante los días sábado y domingo. Según indicó, el sábado habrían ingresado cinco de estos con los rostros cubiertos, mientras que el domingo se observó a cuatro personas dentro de las instalaciones.

“Tenemos identificados a varios estudiantes; algunos pertenecen a este centro educativo y otros a colegios cercanos”, señaló Luis, quien evitó revelar mayores detalles por tratarse de adolescentes. Las grabaciones fueron entregadas a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, entidad que ya adelanta las investigaciones correspondientes.

La directora también informó que durante la inspección encontraron escritos en las paredes con nombres de supuestos carteles, además de referencias a docentes y a la propia directora del plantel, acompañados de fechas específicas. Aunque aclaró que no se trataba directamente de amenazas, reconoció que la situación ha generado preocupación entre el personal docente y administrativo.

Tras la evaluación de las autoridades, el plantel realizó labores de limpieza y reparación para garantizar el reinicio de las clases. La dirección del centro educativo indicó que, por el momento, no se aplicarán sanciones administrativas a los estudiantes señalados, debido a que el caso ya se encuentra bajo investigación judicial.

“Lo que determine la fiscalía será lo que corresponda hacer”, explicó la directora. Pese a los daños, las clases fueron retomadas con normalidad. Padres de familia consultados hicieron un llamado a preservar las instalaciones educativas y lamentaron que este tipo de hechos termine afectando el proceso de enseñanza de los estudiantes.