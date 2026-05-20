Decretan detención provisional a sospechoso del asesinato de la fiscal Patricia Ossa

El sospechoso, identificado como Orlando Cuesta, arribó bajo custodia policial a las instalaciones judiciales, donde el Ministerio Público solicitó que la diligencia se desarrollara de manera reservada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presunto responsable del homicidio de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Soledad Ossa, compareció este miércoles ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, durante una audiencia de solicitudes múltiples que incluye la imputación de cargos y la imposición de una medida cautelar.

El sospechoso, identificado como Orlando Cuesta, llegó alrededor de las 9:28 a. m. bajo custodia de agentes de la Policía Nacional. Vestía pantalón jeans, chancletas y un suéter blanco con el que intentó cubrirse el rostro al ingresar a las instalaciones judiciales. La audiencia inició a las 10:30 a.m. y se desarrolla de manera reservada, luego de que el Ministerio Público solicitara restringir el acceso por la sensibilidad del caso y en consideración a la condición de la víctima, quien se desempeñaba como fiscal adjunta del área metropolitana.

Tras presentar la fiscalía los elementos probatorios, se logró legalizar la aprehensión, imputar cargos por feminicidio y robo agravado; así mismo, se estableció la medida cautelar de detención provisional por seis meses mientras duren las investigaciones.

El fiscal explicó que el cargo de robo agravado se establece porque no se ha ubicado el celular de la víctima, que podría demostrar los antecedentes de violencia.

Patricia Ossa falleció la noche del pasado 18 de mayo tras recibir un impacto de bala presuntamente ocasionado por su pareja en un hecho ocurrido en Pueblo Nuevo. La funcionaria fue trasladada en estado grave al Hospital Santa Fe, donde posteriormente se confirmó su muerte.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Homicidios y Femicidios anunció que solicitará la detención provisional del imputado, alegando la existencia de riesgos procesales dentro de la investigación. “El Ministerio Público va a solicitar la detención provisional ante los riesgos procesales evidentes que se han establecido hasta este momento”, indicó el fiscal del caso.

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El funcionario también confirmó que el arma de fuego involucrada en el hecho contaba con permiso legal. Además, explicó que la versión ofrecida inicialmente por el sospechoso no coincide con los hallazgos obtenidos mediante peritajes y otras diligencias científicas realizadas por las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto implicado se presentó al centro hospitalario tras el incidente y allí fue aprehendido por agentes policiales que se encontraban en el lugar.

En medio del desarrollo de la audiencia, también acudió la ministra de la Mujer, Niurka Palacios, quien señaló que hasta el momento no existen registros previos de denuncias o reportes relacionados con violencia doméstica vinculados al caso, ni en el Ministerio Público ni en esa entidad gubernamental.

No obstante, la ministra advirtió sobre la importancia de identificar señales de violencia en el entorno cercano de las víctimas y reiteró que existen canales confidenciales para reportar situaciones de riesgo.

Con información de Luis de Jesús Mendoza