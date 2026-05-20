Marco Rubio ofrece a los cubanos una 'nueva relación' entre EEUU y Cuba

El anuncio se produce el 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba, en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense.

Washington, Estados Unidos/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video difundido el miércoles, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

El mensaje, que muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español, se divulga cuando se espera que, en horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro, de 94 años.

"El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", sostuvo el secretario de Estado.

El anuncio se produce el 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba, en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense.

El gobierno comunista de la isla prioriza otras fechas en su narrativa histórica, como el triunfo de la Revolución castrista el 1 de enero de 1959, ya que considera que tras 1902 la isla siguió bajo dominio de facto de Washington, a causa de la Enmienda Platt.

"Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba", reaccionó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X en referencia a la enmienda, un apéndice a la primera Constitución cubana que permitía a Washington intervenir militarmente en Cuba para proteger su independencia frente a intereses extranjeros.

Este llamamiento de Estados Unidos se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, y de crisis económica y energética en la isla caribeña, después de que Donald Trump firmara el 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

"Han saqueado miles de millones"

Rubio reiteró además la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que debe ser distribuida directamente al pueblo cubano por la Iglesia católica u otro grupo caritativo. El martes, un funcionario estadounidense informó que ambos países sostuvieron conversaciones en La Habana para coordinar la entrega de la ayuda.

Rubio fustigó además la represión a "cualquiera que se atreva a quejarse" en Cuba.

El secretario de Estado se refirió además a los apagones que padecen los cubanos.

"La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos", sostuvo, en relación a los apagones constantes en la isla comunista.

"Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo", esgrimió Rubio, de origen cubano.

"Todo pasa por sus manos"

Recordó que hace tres décadas Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA, que es "propiedad de las fuerzas armadas" y, afirmó, "cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual".

"En vez de usar el dinero para modernizar las centrales eléctricas, que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos", afirmó.

"Cuba no está controlada por ninguna revolución" sino por "GAESA, un Estado dentro del Estado" que beneficia a una pequeña "élite".

La imputación de Raúl Castro se basa en un caso que se remonta a 1996, cuando dos aviones civiles pilotados por opositores a Fidel Castro fueron abatidos.

Una imputación de Castro constituiría un giro brusco en el marco de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

En conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, el representante de Florida Carlos Gíménez comentó sobre la propable imputación al jefe revolucionario cubano: "Este es un mensaje a Raúl Castro: tus días están contados".

Intentar capturar a Raúl Castro, como sucedió con el venezolano Nicolás Maduro, "depende ahora del presidente" Trump, añadió.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba, llevó a cabo un acercamiento histórico en 2015 con Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, que luego Trump cuestionó.