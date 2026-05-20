Sigue la búsqueda del capitán desaparecido tras naufragio en Puerto Caimito

Las autoridades mantienen activos los operativos sin establecer un límite de tiempo para las labores.

Panamá Oeste/La búsqueda de Gaspar Ponce, capitán de la embarcación Anchovetas II, continuó este miércoles en aguas y costas de Panamá Oeste, luego del naufragio ocurrido el pasado fin de semana y que dejó al menos una víctima fatal.

Desde temprano, unas 24 lanchas zarparon desde Puerto Caimito para sumarse a las labores de rastreo. A la operación también se incorporaron dos helicópteros, un dron y equipos de búsqueda terrestre del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que recorren zonas de Playa Leona y Playa Chiquita. Además, durante la jornada se integrarán buzos privados especializados.

Las autoridades mantienen activos los operativos sin establecer un límite de tiempo para las labores.

“Hasta que tratemos de dar con la ubicación del capitán. No tenemos una fecha tope. Queremos darle una respuesta principalmente a la familia, a la comunidad, con la ubicación del capitán”, declaró Eliecer Castillo, teniente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

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El oficial explicó que los recursos de la institución permanecen desplegados las 24 horas en el área, aunque reconoció que durante la noche las condiciones dificultan considerablemente el trabajo.

“Hay que aclarar que en horas nocturnas la visibilidad reduce en su totalidad. Sin embargo, nuestros recursos se mantienen veinticuatro horas en sitio”, señaló.

Durante este miércoles, los equipos de búsqueda intentarán llegar a puntos más alejados de la costa y explorar sectores de manglar. En los días previos, los recorridos ya habían alcanzado áreas de San Carlos, Chame, Taboga, Taboguilla e Isla Otoque.

Mientras continúan las labores de rescate, la comunidad de Puerto Caimito también se prepara para despedir a uno de los tripulantes de la nave, quien falleció el pasado sábado a causa del naufragio.