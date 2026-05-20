Panamá refuerza vigilancia contra el ébola en aeropuertos y fronteras, no se reportan casos en el país

El Minsa indicó que mantiene una evaluación continua del riesgo en coordinación con organismos regionales e internacionales de salud.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que Panamá mantiene activas todas las medidas de vigilancia epidemiológica, preparación y respuesta sanitaria ante las alertas internacionales por enfermedad del virus del ébola Hasta la fecha, no se han registrado casos confirmados de ébola en territorio panameño.

El Minsa destacó que Panamá cuenta con un sistema continuo de monitoreo que permite la detección temprana, notificación inmediata y respuesta oportuna ante eventos de importancia para la salud pública internacional.

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Medidas de control y vigilancia implementadas

Como parte de la estrategia sanitaria, el Minsa desarrolla seis acciones principales:

Vigilancia epidemiológica permanente en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos del país.

en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos del país. Monitoreo y notificación inmediata de casos sospechosos en servicios de salud públicos y privados.

de casos sospechosos en servicios de salud públicos y privados. Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica y de respuesta rápida ante eventos inusuales.

y de respuesta rápida ante eventos inusuales. Capacitación constante del personal de salud en protocolos de bioseguridad, aislamiento y manejo clínico.

del personal de salud en protocolos de bioseguridad, aislamiento y manejo clínico. Coordinación interinstitucional con autoridades nacionales e internacionales para el intercambio oportuno de información.

con autoridades nacionales e internacionales para el intercambio oportuno de información. Seguimiento epidemiológico a viajeros procedentes de zonas con transmisión activa, conforme a las recomendaciones internacionales vigentes.

El Minsa indicó que mantiene una evaluación continua del riesgo en coordinación con organismos regionales e internacionales de salud, con el objetivo de proteger a la población y fortalecer la preparación del país ante cualquier eventualidad. Actualmente, el riesgo para la población general en Panamá se mantiene bajo.

Recomendaciones del Minsa a la ciudadanía

Para contribuir con las acciones de prevención, el Ministerio de Salud recomienda:

Las personas que viajen deben mantenerse informadas sobre alertas sanitarias internacionales y seguir las recomendaciones oficiales vigentes. Consultar únicamente fuentes oficiales del Ministerio de Salud para obtener información verificada. Evitar compartir o difundir información no confirmada. Acudir oportunamente a los servicios de salud en caso de presentar síntomas y contar con antecedentes de viaje o exposición de riesgo. Mantener las medidas generales de higiene y prevención indicadas por las autoridades sanitarias.

El Minsa reiteró su compromiso con la protección de la salud pública y aseguró que continuará informando de manera oportuna a la población sobre cualquier actualización relacionada con este evento internacional.