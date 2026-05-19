Minsa advierte sobre riesgos de mala alimentación y aumento de hipertensión en Panamá

El Ministerio de Salud advirtió que, de mantenerse el aumento de la obesidad en el país, para el año 2030 la mitad de la población panameña podría padecer hipertensión.

Ciudad de Panamá/La alimentación inadecuada y el aumento de la obesidad continúan siendo factores de preocupación para las autoridades de salud en Panamá, debido al incremento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias en el centro de salud de Chilibre, Kristy Hidalgo, enfermera encargada de la salud de adultos mayores, explicó algunos de los errores más comunes que cometen las personas al momento de intentar mantener una alimentación saludable.

Según la especialista, una dieta balanceada debe incluir una correcta distribución de las comidas durante el día.

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“La alimentación saludable la enfocamos principalmente en las porciones, lo que se va a desayunar, la merienda, el almuerzo, nuevamente una merienda y la cena. Lo ideal es que las meriendas sean frutas de temporada”, indicó Hidalgo.

La enfermera también aclaró que existe la falsa creencia de que consumir únicamente frutas durante el día es suficiente para alimentarse correctamente.

Señaló que la dieta debe complementarse con proteínas y vegetales para garantizar un adecuado equilibrio nutricional.

Asimismo, mencionó que en Panamá persisten algunos hábitos alimenticios poco saludables, especialmente relacionados con el exceso en las porciones.

“Como buen panameño, nos servimos dos cucharadas de arroz y no es lo ideal. El no comer huevo también es un mito, porque el huevo es uno de los alimentos más completos que se tiene”, expresó.

Por su parte, el Ministerio de Salud advirtió que, de mantenerse el aumento de la obesidad en el país, para el año 2030 la mitad de la población panameña podría padecer hipertensión.

Las autoridades sanitarias recalcaron que uno de los mayores riesgos de esta enfermedad es que muchas veces no presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales.

No obstante, algunas personas pueden experimentar señales como dolores de cabeza, cansancio, mareos e irritabilidad, síntomas que en ocasiones son ignorados.

El Minsa recordó que enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes pueden desencadenar complicaciones graves, entre ellas problemas cardiovasculares, pérdida de visión y afectaciones cerebrales.

Con información de Kayra Saldaña