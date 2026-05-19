Diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales retos del cáncer de pulmón en Panamá

En muchos casos, la enfermedad ya presenta metástasis al momento de ser detectada, lo que dificulta el tratamiento y reduce las posibilidades de supervivencia.

Ciudad de Panamá/En Panamá se detectan aproximadamente 500 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, una enfermedad que continúa representando un desafío para el sistema de salud debido a que la mayoría de los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas.

Especialistas en oncología advirtieron que, en muchos casos, la enfermedad ya presenta metástasis al momento de ser detectada, lo que dificulta el tratamiento y reduce las posibilidades de supervivencia.

El oncólogo Joel Moreno explicó que uno de los principales problemas es que los síntomas iniciales suelen pasar desapercibidos, lo que retrasa la consulta médica.

“Precisamente porque los síntomas iniciales suelen ser muy insidiosos y el paciente no consulta con la velocidad necesaria. No existe un programa de tamizaje universal como existen en otros tumores. Sin embargo, en pacientes altos fumadores sí existen ciertas estrategias como tomografías de baja dosis para detectar el cáncer en etapas tempranas”, indicó el especialista.

Moreno destacó además que las personas con antecedentes importantes de tabaquismo deben ser remitidas a especialistas para realizar evaluaciones oportunas que permitan detectar tumores a tiempo.

🔗Puedes leer: Cada día se registran 14 nuevos casos de cáncer en Panamá, advierten especialistas

Aunque el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo asociado al cáncer de pulmón, los médicos recalcan que no es la única causa relacionada con esta enfermedad.

“En el tabaquismo está el factor de riesgo más reconocido para el cáncer de pulmón. No es el único. Un tercio de los pacientes panameños presentan otras alteraciones genéticas, sobre todo en una vía llamada EGFR, que condiciona el desarrollo del cáncer de pulmón. Por lo tanto, hay muchos pacientes panameños que no son fumadores, pero están siendo detectados con cáncer de pulmón”, señaló Moreno.

Los especialistas también destacaron que Panamá se encuentra entre los países de la región que más rápido ha incorporado nuevos tratamientos contra esta enfermedad, permitiendo terapias más dirigidas y personalizadas para cada paciente.

La médico general Alejandra López explicó que actualmente los tratamientos ya no se enfocan únicamente en el tipo de tumor, sino en las características genéticas específicas de cada caso.

“No tratamos los tumores como un solo grupo, sino según las características que tienen. En el cáncer de pulmón, hablamos de mutaciones muy puntuales y, si conocemos cuál es la mutación que tiene ese tumor en el paciente, podemos utilizar una guía terapéutica dirigida que ofrecerá un mayor beneficio”, detalló.

El cáncer de pulmón se presenta con mayor frecuencia en adultos entre los 50 y 60 años. No obstante, los casos relacionados con alteraciones genéticas suelen detectarse en personas más jóvenes, entre los 30 y 40 años.

De acuerdo con los especialistas, entre el 80% y el 90% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el consumo de tabaco.

Con información de Jorge Quirós