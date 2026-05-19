Panamá avanza hacia la digitalización de pagos, aunque persiste uso de efectivo

Los consumidores ya están preparados para adoptar herramientas digitales de pago, pero aún persisten obstáculos de aceptación.

Ciudad de Panamá/El uso de pagos digitales continúa ganando terreno entre los consumidores panameños, aunque el efectivo todavía mantiene una fuerte presencia en las transacciones diarias, según datos presentados recientemente por representantes del sector financiero.

De acuerdo con Soledad Rovira, gerente país de Mastercard en Panamá, uno de los principales hallazgos es que los consumidores ya están preparados para adoptar herramientas digitales de pago, pero aún persisten obstáculos relacionados con la aceptación de estos métodos en distintos comercios.

“El 81% de los consumidores en Panamá utiliza pagos digitales y el 90% los recomienda. Sin embargo, el 62% todavía reporta que al menos una vez al mes debe usar efectivo queriendo utilizar pagos digitales”, explicó Rovira.

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La representante de Mastercard destacó que avanzar hacia la digitalización de pagos representa una oportunidad importante para impulsar la economía y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Los pagos digitales son más seguros y también reducen los costos relacionados con el manejo de efectivo. En Panamá, el 97% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, aunque contribuyen con alrededor del 20% del Producto Interno Bruto”, señaló.

Por su parte, el consultor Arturo Arango indicó que Panamá mantiene una posición favorable frente a otros países de Centroamérica en cuanto a transformación digital y sistemas de pago.

No obstante, reconoció que todavía existe una cultura muy arraigada al uso del efectivo entre la población y algunos sectores comerciales, lo que continúa representando un reto para acelerar la adopción de pagos electrónicos en el país.

Con información de Jorge Quirós