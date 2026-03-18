Ciberataques al sistema bancario generan pérdidas millonarias y encienden alertas en Panamá

Los delitos cibernéticos abarcan diversas modalidades, entre ellas el phishing o suplantación de identidad, el ciberacoso y las estafas bancarias.

Ciudad de Panamá/Durante el VI Congreso Internacional de Ciberseguridad y Protección de Datos, autoridades y representantes del sector financiero advirtieron sobre el incremento de ataques informáticos contra entidades bancarias en Panamá, una situación que impacta directamente a los clientes y genera pérdidas económicas significativas.

El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Ernesto Boyd Jr., señaló que estos incidentes han ido en aumento en los últimos años.

“De alguna forma se ha podido cuantificar y el año pasado el número supera los 150 millones de temas de ataques al sistema financiero nacional, donde efectivamente el costo de estos ataques estuvo cerca de los 20 millones de dólares, algo muy preocupante”, indicó.

Los delitos cibernéticos abarcan diversas modalidades, entre ellas el phishing o suplantación de identidad, el ciberacoso y las estafas bancarias, todas con el objetivo de obtener información confidencial, cometer fraudes o vulnerar la privacidad de los usuarios.

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Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, advirtió que parte de estas operaciones delictivas se coordinan incluso desde centros penitenciarios.

“Hemos visto también muchos casos que vienen desde los centros penitenciarios y nosotros como Policía Nacional estamos trabajando de la mano para poder conseguir cada vez más romper esas estructuras criminales dentro de los penales”, afirmó.

El evento reunió a más de 550 participantes de distintos sectores, quienes intercambiaron conocimientos, experiencias y buenas prácticas frente a los desafíos del entorno digital.

En paralelo, las autoridades destacaron que en Panamá los casos de estafa han registrado un aumento sostenido, con un promedio de 17 víctimas diarias, lo que refuerza la necesidad de impulsar estrategias de educación digital y prevención para reducir la vulnerabilidad de la población ante estos delitos.

Con información de Hellen Concepción