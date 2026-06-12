Contralor inspecciona policlínica de Colón que lleva más de cinco meses sin aire acondicionado

Flores informó que sostuvo una reunión con el director médico de la instalación para conocer las acciones que se están tomando frente a esta situación.

Colón/El contralor general de la República, Anel Flores, realizó una gira de inspección en la provincia de Colón para verificar el avance de varios proyectos de infraestructura y conocer la situación de algunas instalaciones públicas.

Durante la visita, recorrió obras culminadas y otras que se encuentran en ejecución, entre ellas la rotonda de Cuatro Altos, el Hospital Manuel Amador Guerrero y varios coliseos deportivos ubicados en la provincia.

Otro de los puntos inspeccionados fue la policlínica de la Caja de Seguro Social de Nuevo San Juan, donde pacientes y personal médico han enfrentado problemas debido a la falta de aire acondicionado desde hace más de cinco meses.

Flores informó que sostuvo una reunión con el director médico de la instalación para conocer las acciones que se están tomando frente a esta situación.

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"Bueno, ellos me dicen que ya hay un equipo trabajando; están haciendo unas reparaciones temporales mientras se consigue, se compra un equipo nuevo. Ya el centro de salud tiene siete años de andar; ha faltado tal vez mantenimiento, pero bueno, el resultado es igual. Hay que reparar los aires, hay que ponerlos a andar", manifestó.

El contralor destacó que la policlínica presenta una alta demanda de atención médica.

"La policlínica, como sí, está muy bien hecha, está muy bien construida y, obviamente, hay una gran afluencia de personas que, por ejemplo, me dijeron que hay seis mil personas atendiéndose diariamente, solamente en el cuarto de urgencia. Eso es un número importante de pacientes y, obviamente, el aire acondicionado es algo muy importante en estos calores nuestros", señaló.

Durante su recorrido, Flores también indicó que dará seguimiento a los proyectos que actualmente se ejecutan en la provincia para verificar que las empresas contratistas cumplan con los compromisos adquiridos.

Entre las obras mencionadas figuran proyectos deportivos, carreteras y desarrollos habitacionales, incluyendo Alto de Los Lagos, cuya última fase se encuentra en ejecución y próxima a ser entregada.

Información de Néstor Delgado

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