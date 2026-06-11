Contralor realizó recorrido en la policlínica JJ Vallarino para fiscalizar atención a los asegurados

Durante el recorrido, Flores conversó con una asegurada, quien manifestó su inconformidad por las demoras en la entrega de resultados médicos y la dificultad para conseguir citas de medicina familiar.

El contralor general de la República, Anel Flores, realizó la mañana de este jueves 11 de junio un recorrido de fiscalización en la policlínica Dr. J.J. Vallarino de la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de verificar la atención brindada a los pacientes, los tiempos de espera y el abastecimiento de medicamentos.

Durante la visita, Flores supervisó el proceso de entrega de medicamentos, el cumplimiento de los tiempos de atención, que según se informó se mantienen en aproximadamente 30 minutos, y el abastecimiento de fármacos, que alcanza el 94%.

No obstante, al consultador a dos usuarias, las mismas les explicaron que las recetas que habían ingresado las recibirían en unas dos horas.

El contralor señaló que la atención médica a los asegurados debe responder al aporte que estos realizan al sistema de seguridad social. Dijo que el servicio médico en el tema de asegurados es un prepago, porque le descuentan y usted debe recibir su atención y sus medicamentos.

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Además, observó la asistencia y atención que brindan los médicos a los pacientes que acudían a la instalación de salud.

“Queremos asegurarnos de que esa gente sea atendida oportunamente, porque nosotros sí le estamos pidiendo a los médicos, que pongan esa milla extra, que cumplan con esas 8 horas como todos los panameños hacemos”, subrayó.

El contralor indicó que durante la inspección observó fluidez en la atención de los pacientes, aunque enfatizó que es necesario continuar reduciendo los tiempos de espera para las citas médicas.

Durante el recorrido, Flores conversó con una asegurada, quien manifestó su inconformidad por las demoras en la entrega de resultados médicos y la dificultad para conseguir citas de medicina familiar.

"Por lo menos, un resultado de una mamografía, me lo hice en octubre de 2025, y me lo entregaron el viernes 5 de junio. No hay citas aquí para medicina familiar, tengo que venir en octubre, para apuntarme para ver para cuándo hay cita", detalló la usuaria.

Ante situaciones como esta, el contralor cuestionó las demoras en la asignación de citas y en algunos procesos de atención a los pacientes, quienes cuestionan que deben esperar más de 4 y 5 meses para recibir una cita, y por algún motivo ajeno al paciente la cita no se concreta, el asegurado entra nuevamente en un tiempo de espera que puede tardar incluso hasta un año.

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No es que la cita hoy no se dio y se da mañana, vuelve y tiene que programarla para dársela dentro de un mes, y esas son las cosas que son imperdonables”, cuestionó.

En su misión de este jueves, el contralor también se dirigió a centros de distribución, en donde se están corroborando los inventarios, y analizando las falencias, para, según dijo, tener una mejor idea para apoyar a la CSS desde Contraloría a que se mejore el flujo de medicamentos a la población.

El gran ganador debe ser el pueblo panameño”, apuntó Flores.

Durante el recorrido, anunció la creación de un equipo de trabajo para fiscalización de medicamentos e insumos en depósitos de medicamentos de la capital y del interior del país de la CSS.

La visita forma parte de las acciones de fiscalización que desarrolla la Contraloría General para verificar la calidad de los servicios que reciben los asegurados en las instalaciones de la Caja de Seguro Social.

Información de Fabio Caballero

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