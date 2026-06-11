Cinco aprehendidos y más de 4 mil paquetes de presunta droga incautados en dos operaciones

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026 la institución ha desarrollado 58 operaciones antidrogas, logrando el decomiso de 39,045 paquetes de sustancias ilícitas.

Un total de 4,217 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por el Servicio Nacional Aeronaval durante dos operaciones ejecutadas en aguas del Pacífico panameño en menos de 24 horas.

Las acciones permitieron además la aprehensión de cinco personas y la incautación de dos embarcaciones presuntamente utilizadas para actividades vinculadas al narcotráfico.

La primera operación se desarrolló al sureste de la isla Jicarón, en la provincia de Veraguas, con el apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos. Durante la intervención fue detectada una embarcación tripulada por tres ciudadanos, en la que las unidades aeronavales ubicaron varios sacos que contenían presunta droga.

Tras culminar las diligencias junto con la Fiscalía de Drogas de Veraguas, las autoridades contabilizaron 1,790 paquetes de presunta sustancia ilícita, cuyo contenido será determinado mediante los análisis correspondientes.

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La segunda acción se llevó a cabo al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas, como resultado de labores de patrullaje marítimo.

Según el Senan, la embarcación intervenida era tripulada por dos personas que intentaron evadir a las autoridades al percatarse de la presencia de las unidades aeronavales. Sin embargo, fueron interceptadas y posteriormente aprehendidas.

Por instrucciones de la Fiscalía de Drogas de Panamá, los sospechosos, la embarcación y la presunta sustancia ilícita fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez J., donde se realizaron las diligencias correspondientes.

Como resultado de esta segunda operación, se contabilizaron 2,427 paquetes de presunta droga.

Más de 39 mil paquetes decomisados en 2026

Con estos resultados, el Servicio Nacional Aeronaval destacó que continúa afectando las estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas y reforzando la seguridad en los espacios marítimos del país.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026 la institución ha desarrollado 58 operaciones antidrogas, logrando el decomiso de 39,045 paquetes de sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que estos resultados reflejan el compromiso permanente de la entidad en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.