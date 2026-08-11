MLB resultado| Iván Herrera: así le fue al panameño en segundo duelo consecutivo entre Cardenales y Phillies

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Panamá/Iván Herrera tuvo acción como bateador designado por los Cardenales de San Luis que enfrentaron este martes 11 de agosto a los Phillies de Filadelfia en el segundo partido de su serie de tres encuentros de esta semana en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Herrera fue el segundo jugador en el orden al bate que presentó los Cardenales para este encuentro. La participación del pelotero panameño terminó tras irse en blanco en cuatro turnos con dos ponches recibidos.

El equipo de San Luis se llevó la victoria por pizarra de 2 carreras por 0. Su compatriota Edmundo Sosa no jugó en este partido.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste puso su promedio de bateo en .249 en esta campaña.

Las dos carreras de los Cardenales se anotaron en los episodios siete y ocho. Masyn Winn bateó un imparable en la parte baja de la séptima entrada que condujo a Jordan Walker hasta el 'home plate' y así anotar la primera 'rayita'.

Posteriormente, Everson Pereira conectó un cuadrangular solitario en el octavo episodio para el 2-0 definitivo. Ese fue su quinto vuelacercas de la temporada.