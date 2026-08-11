MLB noticias| Angelinos barren con una parte esencial de su cuerpo técnico

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Estados Unidos/Los Angelinos anunciaron el martes que el club ha relevado de sus funciones al coach de pitcheo Mike Maddux, al coach del bullpen Dom Chiti y al coach de pitcheo asistente Darryl Scott. Además, Tim Leveque ha sido nombrado instructor de pitcheo interino y Michael Wuertz fungirá como coach del bullpen interino. Los anuncios fueron realizados por el consultor de operaciones de béisbol de los Angelinos, John Mozeliak.

“Después de pasar un tiempo hablando con Kurt [Suzuki] sobre dónde estamos como cuerpo técnico y hacia dónde queremos ir en el futuro, sentimos que lo mejor era hacer un cambio”, expresó Mozeliak. “Con siete semanas restantes, tenemos previsto usar este tiempo para evaluar cuáles pasos adicionales se necesitan para elevar todo nuestro programa de pitcheo y posicionarnos mejor para el éxito en el futuro".

Leveque se unió a la organización de los Angelinos esta campaña como coach de pitcheo de Doble-A Rocket City, tras pasar las 20 temporadas anteriores en la organización de los Cardenales.

Wuertz se encuentra en su décimo primer año en la organización de los Angelinos y se desempeñaba como coordinador asistente de pitcheo de liga menor, luego de cinco campañas como el primer coach de pitcheo en la historia de Doble-A Rocket City. Anteriormente, trabajó con Clase-A Alta Inland Empire (2016-2017, 2019) y Orem de categoría Novato (2018) como instructor de pitcheo al inicio de su ciclo con la organización.

Información de MLB.com