MLB Phillies vs. Cardenales | Previa, 'lineups' confirmados, Iván Herrrera como bateador designado

Panamá/El duelo de lanzadores promete emociones intensas desde el primer episodio con dos abridores de gran momento:

Phillies: Cristopher Sánchez (15-4 | 2.65 ERA | 174 K)

El zurdo dominicano llega firmando una campaña de nivel Cy Young. Con 15 triunfos en su cuenta y 174 ponches, Sánchez se erige como la carta principal de la rotación de Filadelfia para maniatar a la ofensiva rival.

Cardenales: Andre Pallante (12-6 | 3.63 ERA | 90 K)

Por la escuadra de San Luis, Pallante saldrá al montículo buscando su victoria número 13 del año. El derecho ha mostrado absoluta solvencia para caminar profundo en los partidos y mantener a su equipo en la pelea.

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Así llegan los equipos

Phillies de Filadelfia (64-56): Ocupan el segundo lugar de la División Este de la Liga Nacional . Tras una dura batalla en la cima, buscan apretar el paso en casa para asegurar su boleto a la fiesta de octubre.

Ocupan el . Tras una dura batalla en la cima, buscan apretar el paso en casa para asegurar su boleto a la fiesta de octubre. Cardenales de San Luis (59-60): Marchan en la tercera casilla de la División Central de la Liga Nacional. Impulsados por el buen momento del bateador designado panameño Iván Herrera, los Cardenales necesitan ganar en la carretera para colocarse nuevamente con marca de .500.

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Lineups confirmados para el compromiso

Phillies de Filadelfia

Kyle Schwarber (DH) | .250 AVG - 35 HR Trea Turner (SS) | .248 AVG - 17 HR Bryce Harper (RF) | .254 AVG - 25 HR Luis Arráez (2B) | .316 AVG - 5 HR J.T. Realmuto (C) | .225 AVG - 8 HR Bryson Stott (3B) | .266 AVG - 8 HR Brandon Marsh (LF) | .274 AVG - 16 HR Alec Bohm (1B) | .227 AVG - 13 HR Justin Crawford (CF) | .266 AVG - 2 HR

Cardenales de San Luis

JJ Wetherholt (2B) | .247 AVG - 16 HR Iván Herrera (DH) | .252 AVG - 13 HR Jordan Walker (RF) | .285 AVG - 23 HR Alec Burleson (1B) | .284 AVG - 19 HR Edgardo Fermín (LF) | .242 AVG - 5 HR Masyn Winn (SS) | .242 AVG - 4 HR Blaze Jordan (3B) | .255 AVG - 1 HR Everson Pereira (CF) | .220 AVG - 4 HR Pedro Pagés (C) | .206 AVG - 4 HR

Claves del partido

La presencia panameña: El receptor e infielder istmeño Iván Herrera vuelve a ubicarse como segundo bateador en el orden al bate de los Cardenales tras su brillante jornada dominical de 5-4. El contacto de Arráez: La llegada y presencia de Luis Arráez (.316 de promedio) en la parte alta de Filadelfia garantiza peligro constante en las bases para Harper y Schwarber. El control de Sánchez: Si el abridor de los Phillies mantiene su tasa de ponches elevada, complicará el tránsito en las bases para la ofensiva de San Luis.

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