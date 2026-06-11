Vamos suspende a Neftalí Zamora y Manuel Samaniego por traslados de partidas a la Asamblea

La Junta Directiva Provisional del colectivo anunció la suspensión de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego como miembros de la organización, mientras se desarrolla un proceso interno para evaluar su continuidad.

La Coalición Vamos informó este miércoles la suspensión de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego tras la controversia generada por la aprobación de traslados de partidas que incrementaban el presupuesto de la Asamblea Nacional, principalmente para el pago de planilla.

A través de un comunicado oficial, la Junta Directiva Provisional explicó que tomó la decisión luego de considerar que la actuación de ambos diputados, quienes forman parte de la Comisión de Presupuesto, no ha sido explicada de manera suficiente ante la organización.

Según el documento, durante una reunión extraordinaria se determinó suspender a Zamora y Samaniego de su condición de miembros de Vamos, mientras se inicia un proceso interno para analizar su permanencia dentro del colectivo.

La organización señaló además que, durante la discusión de los traslados de partidas, se evidenció que 4.2 millones de balboas ya habían sido trasladados a favor de la Asamblea Nacional, sin haber pasado por una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto ni mediante el mecanismo de aprobación por silencio administrativo.

“Vamos no llegó a la Asamblea para aumentar el presupuesto de la propia Asamblea”, enfatizó el colectivo en el comunicado.

La Junta Directiva indicó que el procedimiento interno buscará determinar la continuidad de ambos diputados a la luz de los principios y valores que promueve la organización.

Finalmente, la Coalición Vamos reiteró que la transparencia, la rendición de cuentas y la coherencia son principios fundamentales para el movimiento y aseguró que actuará con responsabilidad frente a la situación.

“Actuaremos con responsabilidad y daremos la cara”, concluye el comunicado firmado por la Junta Directiva Provisional de la Coalición Vamos.