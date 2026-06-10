Fuga de La Joyita: Aumentan recompensa a $2 mil por información para capturar a los 20 prófugos

Más de 190 prófugos se lograron evadir de la cárcel La Joyita el pasado 1 de junio, de los cuales por el momento se reporta que 20 reos no han sido recapturados.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional informó que la recompensa por información que conduzca a la ubicación y captura de los 20 prófugos que se evadieron el pasado 1 de junio del Centro Penitenciario La Joyita ha sido aumentada a $2 mi.

Paralelamente, la Policía Nacional indicó que continúan los operativos en diversas comunidades aledañas al centro penitenciario, así como las alertas en todas las zonas policiales del país, con el objetivo de lograr su recaptura.

La Policía Nacional indicó en sus redes sociales que "se agradece de antemano la colaboración de la comunidad en este esfuerzo para poner a estas peligrosas personas a buen recaudo y así devolverle la tranquilidad a la ciudadanía".