Fuga en La Joyita: Colegios cercanos a la cárcel retomarán clases bajo vigilancia de la Policía Nacional

Además del apoyo policial, algunos planteles han comenzado a instalar cámaras de videovigilancia de alta resolución como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad escolar.

La presencia policial se mantendrá de forma permanente en cinco centros educativos ubicados en las cercanías del Centro Penitenciario La Joyita, mientras continúan los operativos para recapturar a los privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada la semana pasada.

Así lo informó el director regional de Educación de Panamá Este, José Alberto Ríos, quien explicó que la medida busca brindar tranquilidad a las comunidades educativas que expresaron preocupación por la seguridad de los estudiantes tras la evasión de reclusos.

Según detalló, tres de los planteles se encuentran en las áreas más próximas al complejo penitenciario y otros dos, aunque más alejados, también forman parte del operativo de vigilancia coordinado entre el Ministerio de Educación (Meduca) y los estamentos de seguridad.

Refuerzan seguridad y patrullajes

Ríos indicó que desde el lunes se realizaron reuniones con las comunidades educativas de los colegios involucrados para explicar las acciones adoptadas y escuchar las inquietudes de los padres de familia.

Durante esos encuentros participaron representantes de la Policía Nacional, quienes expusieron las estrategias implementadas para garantizar la seguridad en la zona.

El funcionario señaló que las autoridades policiales garantizaron presencia en los centros educativos mientras sea necesario, además de mantener patrullajes constantes en los sectores aledaños.

Explicó que los propios padres de familia identificaron puntos considerados sensibles dentro de las comunidades para reforzar las rondas policiales.

No obstante, las autoridades educativas reiteraron el llamado a retomar la asistencia presencial, destacando que se han adoptado medidas de seguridad adicionales para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Ríos recordó que la región educativa de Panamá Este atiende a más de 85 mil estudiantes distribuidos en 138 centros educativos ubicados en los distritos de Chepo, Chimán y Balboa, incluidas áreas comarcales lejanas de muy difícil acceso.

Además del apoyo policial, algunos planteles han comenzado a instalar cámaras de videovigilancia de alta resolución como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad escolar.

El director regional indicó que los inspectores, docentes y padres de familia también forman parte del primer anillo de prevención dentro de cada centro educativo, por lo que se mantienen atentos a cualquier situación irregular.

Ríos también se refirió a versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta captura de uno de los evadidos dentro de un plantel educativo. El funcionario aclaró que la información fue verificada por las autoridades y resultó ser falsa.

Añadió que la Policía Nacional recibe constantemente reportes y alertas ciudadanas que deben ser corroboradas antes de confirmar cualquier incidente.

Mientras algunos padres mantienen la decisión de no enviar temporalmente a sus hijos a clases, el Meduca informó que los docentes continúan preparando guías de aprendizaje para garantizar la continuidad académica de esos estudiantes.

Ríos insistió en que la educación presencial sigue siendo fundamental, especialmente durante el segundo trimestre escolar, considerado uno de los períodos más importantes del calendario académico.

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