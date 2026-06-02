Fuga de reclusos en La Joyita: Tres policías resultaron heridos durante los disturbios registrados

La Policía Nacional aseguró que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se desarrollen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades que puedan derivarse de estos hechos.

La Policía Nacional informó a la ciudadanía que, durante los eventos registrados el día de ayer en el Centro Penitenciario La Joyita, tres agentes resultaron lesionados mientras cumplían con sus funciones en atención a la situación de orden público registrada en el centro penal.

Los policías afectados recibieron atención médica de manera oportuna y actualmente se encuentran fuera de peligro, bajo seguimiento especializado y en proceso de recuperación.

La Policía Nacional aseguró que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se desarrollen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades que puedan derivarse de estos hechos.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana, el respeto al Estado de Derecho y el cumplimiento de su misión constitucional de preservar el orden público, la paz social y la sana convivencia.

¿Cómo sucedió la fuga de reos en La Joyita?

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno para la redistribución de más de 80 privados de libertad derivó en un motín y una fuga masiva de reclusos en el centro penitenciario La Joyita en la tarde del lunes 1 de junio de 2026. La situación terminó con el balance de dos privados de libertad muertos y varios heridos.

De acuerdo con información preliminar, la operación tenía como objetivo la clasificación y reubicación de reclusos como parte de las estrategias de seguridad y control dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la medida provocó disturbios en el penal y, en medio del desorden, más de una decena de privados de libertad lograron escapar.

Las autoridades desplegaron de inmediato un amplio operativo para ubicar y recapturar a los fugados. Hasta el momento, se ha confirmado la recaptura de 34 personas, mientras continúan las labores de búsqueda en los alrededores del centro penitenciario.

Este martes 2 de junio, las operaciones y retenes para dar con el paradero de prófugos continúan en las áreas aledañas al centro penitenciario.

Más temprano, decenas de moradores de distintos sectores de Pacora se vieron obligados a caminar largos trayectos debido al fuerte congestionamiento del tráfico por retenes que revisaban vehículo por vehículo.

Los hechos ocurridos en La Joyita se registran en medio de los esfuerzos impulsados por el Ministerio de Gobierno a través del denominado "Plan Libertad", una estrategia orientada a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios mediante programas de resocialización, reinserción y otras medidas destinadas a facilitar la rehabilitación de la población privada de libertad.

La ministra de Gobierno lamentó lo sucedido y señaló que la evasión de reclusos y los actos violentos registrados representan un importante retroceso para los avances que se buscaban alcanzar con esta iniciativa. Indicó que su administración ha trabajado arduamente para impulsar estos programas y advirtió que habrá consecuencias para los responsables de lo ocurrido.

“Ellos están conscientes de que el desastre que hicieron no es correcto. Lo que pasó no es relajo (...) Los hemos mirado como persona, yo no merecía que ellos hicieran esto”, lamentó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Asimismo, envió un mensaje a los familiares de los privados de libertad, al señalar que por el momento no consulten sobre visitas ni otros beneficios penitenciarios, ya que este tipo de prerrogativas serán restringidas mientras se evalúan las medidas de seguridad tras los hechos registrados en el centro penitenciario.

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