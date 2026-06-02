Panamá reduce aún más el consumo de tabaco: ¿Cómo estamos en la región?

La reducción registrada entre 2013 y 2025 se suma a una tendencia de largo plazo que ha convertido a Panamá en uno de los países con los índices más bajos de tabaquismo en la región.

Panamá/Panamá continúa mostrando avances en la lucha contra el tabaquismo. Los resultados más recientes de la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos (GATS) revelan que la prevalencia de consumo actual de tabaco entre la población adulta disminuyó de 6,4 % en 2013 a 5,0 % en 2025, una reducción que coloca al país entre los de menor consumo de tabaco en América y a nivel mundial.

Los datos fueron destacados por la organización Campaign for Tobacco-Free Kids, que reconoció el desempeño de Panamá en la aplicación de medidas de control del tabaco durante los últimos años.

Patricia Sosa, vicepresidenta asociada de Programas para América Latina de la organización, señaló que la experiencia panameña puede servir de referencia para otros países de la región que aún no han adoptado legislaciones integrales para garantizar espacios 100 % libres de humo o que mantienen pendientes algunas de las disposiciones contempladas en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

Según Sosa, la disminución sostenida del consumo refleja el impacto de las políticas implementadas en el país y el cumplimiento de medidas respaldadas por evidencia científica. La especialista sostuvo que las estrategias de control del tabaco no solo contribuyen a reducir el número de fumadores, sino también a proteger a la población de la exposición al humo de segunda mano y a disminuir los riesgos asociados a enfermedades vinculadas al tabaquismo.

Puedes leer: Mundial 2026: Municipio de Panamá extiende horarios de restaurantes durante torneo ¿Cuánto cuesta el permiso?

Durante la presentación de los resultados, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que la encuesta proporciona información actualizada sobre los patrones de consumo de tabaco en Panamá y servirá como base para fortalecer las políticas públicas de prevención y protección de la salud.

La reducción registrada entre 2013 y 2025 se suma a una tendencia de largo plazo que ha convertido a Panamá en uno de los países con los índices más bajos de tabaquismo en la región. Especialistas en salud pública consideran que estos resultados están asociados a la combinación de regulaciones estrictas, campañas de prevención y la aplicación sostenida de medidas contempladas en los acuerdos internacionales de control del tabaco.

Los hallazgos de la encuesta refuerzan el consenso entre organismos de salud y expertos sobre la efectividad de las políticas de control del tabaco cuando se aplican de manera continua y con respaldo científico, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas y la reducción de la mortalidad asociada al consumo de cigarrillos y otros productos derivados del tabaco.

También te puede interesar: Fuga de reclusos en La Joyita: Tres policías resultaron heridos durante los disturbios registrados