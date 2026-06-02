Mundial 2026 | Tim Payne: El fulgurante ascenso en redes del futbolista "menos conocido"

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Sidney, Australia/Su nombre seguramente no le dice nada a la mayoría de los aficionados al fútbol, pero el neozelandés Tim Payne ha visto como su fama crecía de manera fulgurante en las redes luego de que un influencer le calificara como el futbolista "menos conocido" del Mundial.

La estrella argentina de las redes sociales Valen Scarsini, conocido como "El Scarso", pidió la semana pasada a sus seguidores que impulsaran la cuenta Instagram del desconocido Payne, quien entonces apenas contaba con 4.000 seguidores.

La demanda del popular influencer argentino disparó el interés por este lateral neozelandés, que una semana después cuenta con cuatro millones de "followers" en Instagram.

El seleccionador de Nueva Zelanda dijo que la inesperada fama no se le subirá a la cabeza al modesto futbolista del Wellington Phoenix.

"Por el momento, veo que lo está manejando muy bien, probablemente mejor de lo que lo harían otros", declaró Darren Bazeley a stuff.co.nz.

Payne, de 32 años, que describió como "locura" lo que está viviendo, no descarta conocer a su "descubridor".

Scarsini dijo que viajaría a Florida para ver el partido amistoso de Nueva Zelanda contra Haití en Fort Lauderdale el martes.

"Chicos, mañana es el día", publicó Scarsini. "Vamos a ver el partido de Tim contra Haití y luego vamos a conocerlo. Gracias a todos los que lo hicieron posible", explicó el argentino.

El nuevo estatus de celebridad de Payne significa que ahora tiene un millón de seguidores más que los All Blacks, el equipo de rugby de un país obsesionado con ese deporte.

De 4.000 a 4 millones de "followers" -

Es además el tema de conversación en la concentración de la selección neozelandesa para el Mundial en Florida. "Los jugadores hablan de eso. Puedo escuchar las bromas que le hacen a Tim y me parece increíble", dijo Bazeley.

"Poner a Tim en el foco de esta manera es realmente genial y probablemente no era algo que él, ni nadie, esperara", añadió el seleccionador.

Otro millón de seguidores más haría que Payne tuviera tantos seguidores como la población de Nueva Zelanda, que ronda los 5,3 millones.

Nueva Zelanda es la selección peor clasificada en la lista de la FIFA del Mundial, que comenzará la próxima semana en México, Estados Unidos y Canadá.

Comentarios irónicos en internet han empezado a comparar a Payne con los mejores jugadores de Argentina, tres veces campeona del mundo: "Messi, Maradona, Tim", decía uno de los más de 66.000 comentarios en la última publicación de Payne, muchos de ellos en español, que también recibió 2,1 millones de "likes".