Mundial 2026 | La canción de IShowSpeed arrasa en redes y desata comparaciones con la de Shakira

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , una producción musical ajena a la organización del torneo se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados al fútbol.

El responsable es IShowSpeed, conocido mundialmente como Speed, quien lanzó “World Cup (Champions)”, una canción inspirada en el campeonato que rápidamente logró viralizarse y generar un intenso debate en plataformas digitales.

El popular creador de contenido estadounidense, considerado una de las personalidades más influyentes de internet, decidió rendir homenaje al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con una propuesta musical cargada de referencias futbolísticas, mensajes de unidad internacional y una energía que conecta directamente con el ambiente que suele rodear a las grandes competiciones deportivas.

Desde su estreno el pasado 1 de junio, el videoclip oficial ha acumulado una enorme cantidad de visualizaciones, comentarios y reacciones. Dirigido por Zach Madden y producido por Slipz y Ames Ward, el proyecto combina imágenes dinámicas, una puesta en escena de alto impacto y múltiples alusiones a selecciones nacionales que participarán en el certamen.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la inclusión de varias expresiones en español y referencias culturales que amplían el alcance de la canción entre las audiencias latinoamericanas. La estrategia ha resultado especialmente efectiva en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido fragmentos del tema y lo han convertido en tendencia.

La propuesta de Speed apuesta por componentes tradicionalmente asociados a los himnos mundialistas: un estribillo fácil de recordar, referencias a distintos países, una producción diseñada para sonar en estadios y un mensaje centrado en la pasión colectiva que despierta el fútbol.

Precisamente esos elementos han impulsado una reacción muy favorable por parte de los aficionados. En plataformas como TikTok, YouTube, Instagram y X, numerosos usuarios han manifestado que “World Cup (Champions)” representa mejor el espíritu de una Copa del Mundo que algunas de las canciones seleccionadas oficialmente para acompañar el torneo.

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Entre los comentarios más repetidos destacan comparaciones con los temas promocionales vinculados al Mundial 2026. Algunos seguidores incluso han llegado a señalar que la canción de Speed genera una conexión más directa con los aficionados que varias de las producciones respaldadas por la FIFA.

La conversación también ha alcanzado a artistas de renombre internacional que forman parte de la estrategia musical del campeonato. Entre los temas oficiales presentados para esta edición figuran producciones interpretadas por figuras de la industria como Shakira, Burna Boy, Lisa, Anitta, Rema, Jelly Roll y Carín León. Sin embargo, una parte importante de la audiencia considera que la propuesta de Speed captura con mayor eficacia la emoción característica de un Mundial.

El fenómeno ha abierto un debate inesperado sobre los criterios utilizados para seleccionar las canciones asociadas al torneo. Muchos usuarios sostienen que una producción independiente creada por un streamer ha logrado despertar más entusiasmo que proyectos respaldados por grandes sellos discográficos y campañas internacionales.

La situación resulta especialmente llamativa porque no es la primera vez que Speed vincula su contenido musical con el fútbol. Durante el Mundial de Qatar 2022 también lanzó una canción inspirada en el torneo, en aquella ocasión marcada por su conocida admiración hacia Cristiano Ronaldo y por el fuerte componente viral que caracteriza su estilo.

El contexto ha contribuido a potenciar aún más el impacto de “World Cup (Champions)”. Algunas de las canciones oficiales anunciadas para el Mundial han recibido críticas por parte de sectores de la afición que consideran que ciertos temas contienen pocas referencias futbolísticas o priorizan tendencias comerciales alejadas de la identidad histórica de los himnos mundialistas.

Mientras continúa creciendo el número de reproducciones y reacciones, la canción de Speed se consolida como uno de los fenómenos virales más destacados de la antesala del Mundial 2026. Aunque no forma parte del repertorio oficial del campeonato, el tema ya ocupa un lugar relevante en la conversación global y se perfila como uno de los himnos no oficiales con mayor respaldo entre los aficionados al fútbol de todo el mundo.