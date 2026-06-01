Dua Lipa y Callum Turner ya son esposos: así fue la boda en Londres

La historia de amor entre ambos dio un nuevo paso este fin de semana con una ceremonia civil celebrada en Londres que marcó oficialmente el inicio de su vida como matrimonio.

Aunque la pareja prepara una gran celebración en Italia durante los próximos días, decidió formalizar primero su unión legal en un acto reservado y alejado de los reflectores mediáticos.

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio el 31 de mayo en el histórico Ayuntamiento de Old Marylebone, uno de los lugares más emblemáticos para este tipo de ceremonias en la capital inglesa. El evento reunió únicamente a un reducido grupo de familiares y amigos cercanos, en una jornada caracterizada por la discreción y la privacidad.

Según reportes de medios británicos, pocos transeúntes se percataron de que quienes ingresaban al recinto eran dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento internacional. Tras concluir la ceremonia, un pequeño grupo de allegados se ubicó en las escalinatas para recibir a los recién casados con confeti, en una celebración sencilla y alejada del despliegue habitual que suele rodear a las celebridades.

La salida de la pareja también reflejó ese deseo de mantener el bajo perfil. En lugar de una caravana ostentosa o un vehículo de lujo especialmente preparado para la ocasión, ambos abandonaron el lugar a bordo de un tradicional taxi negro londinense. Detrás de ellos circuló un vehículo que transportaba a algunos familiares y miembros del equipo de seguridad de la artista.

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Las imágenes difundidas posteriormente permitieron conocer algunos detalles de la vestimenta elegida para la ceremonia. Dua Lipa apostó por un conjunto de tonos celeste pastel compuesto por vestido, blazer, sombrero y guantes, mientras que Callum Turner vistió un elegante traje azul marino. Entre los asistentes se encontraban familiares cercanos de la intérprete, incluida su madre y su abuela.

Aunque la boda civil ya se llevó a cabo, la pareja tiene previsto celebrar próximamente un evento mucho más amplio en Sicilia, Italia. La reunión se extenderá durante tres días y contará con la presencia de un mayor número de invitados, convirtiéndose en el verdadero festejo de su matrimonio.

La relación entre ambos comenzó a llamar la atención pública en 2023. Se conocieron en Londres y más adelante coincidieron nuevamente en Los Ángeles, donde descubrieron un interés compartido por la literatura mientras leían la novela Trust, del escritor Hernán Díaz. Ese encuentro fortaleció un vínculo que rápidamente evolucionó hacia una relación sentimental.

La oficialización pública de su romance llegó en enero de 2024, cuando la cantante acudió a una celebración relacionada con el estreno de la miniserie Masters of the Air, protagonizada por Turner. Meses después, compartieron sus primeras fotografías juntos durante el festival Glastonbury, generando una enorme repercusión en redes sociales y consolidándose como una de las parejas más seguidas del momento.

Su presencia conjunta en la alfombra roja de la Met Gala 2025 terminó por confirmar el excelente momento que atravesaban. Desde entonces, las especulaciones sobre una futura boda fueron constantes hasta concretarse este año.

En distintas entrevistas, la artista había hablado sobre la evolución de su relación y su visión sobre el compromiso. En una conversación con British Vogue expresó: “Quiero terminar mi gira; Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este periodo. Nunca fui de las que piensan mucho en una boda, ni soñé con qué tipo de novia sería. De repente, me pregunto: ‘¿Qué me pondría?’. Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial.”

También se refirió a la posibilidad de formar una familia en el futuro, aunque reconoció que los compromisos profesionales continúan siendo un factor determinante en sus decisiones. En ese contexto afirmó: “Me encantaría tener hijos algún día, pero siempre está la pregunta de cuándo sería un buen momento y cómo encajaría con mi trabajo, especialmente por las giras. Hay mucho más en la crianza de un hijo que simplemente amar a los niños.”

Con la boda civil ya realizada y una celebración de gran escala a punto de comenzar en Sicilia, Dua Lipa y Callum Turner inician oficialmente una nueva etapa personal mientras continúan desarrollando exitosas carreras en la música y el cine.