NASA alerta sobre la espectacular Luna azul que iluminará el cielo este 31 de mayo

Además de tratarse de una luna llena especial, esta ocasión estará acompañada por una microluna, considerada la más pequeña y distante del año vista desde la Tierra.

El cierre de mayo traerá uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA, confirmó que este 31 de mayo será visible una inusual Luna azul, un evento que ocurre pocas veces y que ha despertado el interés de millones de observadores alrededor del mundo.

Desde la NASA destacaron la relevancia del fenómeno astronómico y recordaron que mayo comenzó también bajo una luna llena. «A comienzos de abril, la misión Artemis II despegó bajo la luz de una luna llena, ofreciéndonos nuevas y espectaculares vistas de la primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años, y ahora, mayo concluye con otro momento lunar: una luna llena el 31 de mayo. En esta ocasión, se trata de una Luna azul», señalaron expertos de la agencia espacial estadounidense.

Aunque el término pueda generar confusión, la llamada Luna azul no cambia de color ni adquiere tonalidades azules visibles. El concepto se utiliza para describir la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, un fenómeno relativamente raro debido a la duración habitual de los ciclos lunares. Los especialistas explican que este evento sucede aproximadamente cada dos o tres años, motivo por el cual surgió la popular expresión inglesa “once in a blue moon”, utilizada para describir algo poco frecuente.

Te puede interesar: Russell Crowe enfrenta a cazadores de autógrafos y levanta la voz ante el acoso de fans

Te puede interesar: Uma Thurman reveló cómo 'Pulp Fiction' salvó su carrera tras dura crisis

El calendario astronómico de mayo estuvo marcado por distintas fases lunares que captaron la atención de aficionados y expertos. El mes inició el 1 de mayo con luna llena, seguido por el cuarto menguante el día 9, luna nueva el 16 y cuarto creciente el 23. Finalmente, el 31 de mayo cerrará con una nueva luna llena que se convertirá en protagonista del fin de semana por su condición de Luna azul calendárica.

Además del fenómeno principal, esta luna llena tendrá una característica adicional que incrementa el interés científico. La Luna alcanzará una distancia aproximada de 406.135 kilómetros respecto a la Tierra, lo que provocará que luzca ligeramente más pequeña y tenue de lo habitual. Este tipo de evento recibe el nombre de microluna, el efecto opuesto a una superluna, que ocurre cuando el satélite natural se encuentra más cerca del planeta.

El astrónomo Gianluca Masi, director del Proyecto Telescopio Virtual, explicó que las diferencias visuales serán mínimas para la mayoría de las personas. Según indicó el especialista, la microluna “parecerá un 6% más pequeña y un 10% más tenue que una luna llena media”, aunque el fenómeno seguirá siendo claramente visible durante la noche del domingo.

Otro de los elementos destacados del espectáculo astronómico será la presencia de Antares, una brillante estrella supergigante roja ubicada en la constelación de Escorpio y conocida popularmente como el “corazón de escorpión”. Para algunos países del hemisferio sur, como Argentina, Chile, Nueva Zelanda y regiones del este de Australia, la Luna llegará a ocultar momentáneamente la estrella, generando un efecto visual especialmente esperado por la comunidad astronómica.

En otras partes del mundo, Antares permanecerá visible junto a la Luna llena, ofreciendo una escena destacada para quienes planeen observar el cielo durante el fin de semana. Los expertos recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica para apreciar mejor el fenómeno y disfrutar de una de las postales astronómicas más impactantes que dejará 2026.