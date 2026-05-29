Barbería desata alarma tras accidente durante maniobra de quiropraxia a un cliente

El video sigue acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos virales más comentados de los últimos días en plataformas digitales.

Un impactante video grabado dentro de una barbería en India se convirtió en tendencia mundial luego de mostrar el momento en que un cliente pierde el conocimiento tras una peligrosa maniobra realizada por un barbero mientras intentaba relajarle el cuello.

Las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, generaron preocupación entre usuarios y reabrieron el debate sobre los riesgos asociados a técnicas corporales ejecutadas por personas sin formación médica especializada.

El caso ocurrió el pasado 8 de marzo de 2026, aunque el material comenzó a viralizarse semanas después debido a su fuerte contenido. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la ubicación exacta del establecimiento donde sucedió el incidente, pero distintos reportes indican que los hechos ocurrieron en algún punto de India. La escena provocó miles de reacciones en plataformas digitales y acumuló millones de visualizaciones en pocas horas.

En el registro audiovisual se observa al trabajador atendiendo a un joven que acababa de recibir un corte de cabello. Inicialmente, el barbero realiza movimientos comunes de masaje sobre la cabeza y los hombros del cliente. Segundos después, intenta ejecutar una técnica de manipulación cervical similar a las utilizadas en algunos tratamientos de quiropraxia, procedimiento que terminó desencadenando el accidente.

El video muestra cómo el empleado gira bruscamente el cuello del joven, quien inmediatamente pierde estabilidad y se desploma inconsciente sobre la silla. La reacción del barbero fue inmediata al notar que el cliente no respondía. Visiblemente alterado, pidió ayuda a otro trabajador del local, quien dejó de atender a otra persona para asistir en la emergencia.

Las imágenes posteriores muestran a ambos empleados intentando reanimar al joven mediante diferentes acciones improvisadas. Uno de ellos utilizó un atomizador para rociar agua sobre el rostro del cliente mientras el otro trataba de despertarlo con pequeños golpes en la cara. A pesar de los intentos, el joven permanecía inmóvil durante varios segundos, aumentando la tensión dentro del establecimiento.

La difusión masiva del video provocó una fuerte discusión en redes sociales sobre la práctica de maniobras de cuello en barberías y centros estéticos. Numerosos usuarios cuestionaron que personas sin capacitación profesional realicen procedimientos físicos delicados que podrían poner en riesgo la salud de los clientes. El caso también incrementó la conversación sobre la popularización de técnicas virales asociadas con relajación corporal y manipulación cervical.

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Hasta ahora, las autoridades no han emitido un informe oficial que esclarezca completamente lo sucedido después del incidente. Existen versiones contradictorias sobre el desenlace del caso. Algunos medios internacionales aseguran que el cliente habría fallecido a causa de las lesiones sufridas y que el barbero fue detenido posteriormente por las autoridades locales. Sin embargo, otros reportes señalan que el joven logró ser estabilizado y trasladado a un hospital tras sufrir afectaciones graves en el cuello.

La falta de información confirmada ha alimentado aún más la viralidad del caso en plataformas digitales. Miles de usuarios compartieron el material acompañado de mensajes de advertencia sobre los peligros de permitir manipulaciones físicas realizadas fuera de contextos médicos o terapéuticos certificados. Especialistas consultados por diversos medios también recordaron que las maniobras cervicales pueden representar riesgos severos cuando no son ejecutadas por profesionales capacitados.

El episodio volvió a poner en evidencia el impacto que tienen las redes sociales en la difusión de hechos sensibles y videos de alto impacto visual. Aunque muchas barberías alrededor del mundo ofrecen masajes y técnicas de relajación como parte de sus servicios, el caso registrado en India encendió nuevamente las alarmas sobre los límites entre procedimientos estéticos y prácticas que requieren preparación clínica especializada.