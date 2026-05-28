Maluma llevó el orgullo colombiano a la televisión estadounidense con un regalo para Jimmy Fallon

En una aparición reciente en la Plaza Botero, el paisa reafirmó ese vínculo con su ciudad natal y dejó clara su intención de mantener vivas sus raíces.

El cantante colombiano Maluma volvió a captar la atención internacional tras su reciente aparición en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde no solo habló de su nuevo álbum Loco por volver, sino que también aprovechó el espacio para exaltar las tradiciones de Colombia con un detalle cargado de simbolismo.

Durante la conversación con Jimmy Fallon, el artista sorprendió al conductor con un tradicional carriel antioqueño acompañado de una carta escrita por su hija Paris, además de compartir un brindis con aguardiente frente al público del estudio.

La participación del paisa estuvo marcada por un tono cercano y personal, en el que dejó ver una faceta más madura tanto en su carrera artística como en su vida familiar. En medio de la entrevista, el intérprete habló sobre la transformación que atraviesa actualmente y la conexión que siente con sus raíces colombianas. La cultura antioqueña, la familia y su nueva etapa como padre se convirtieron en los ejes centrales de la conversación televisiva.

Durante el programa, Maluma explicó que su más reciente proyecto musical representa un cambio importante en su identidad artística. “Por fin me siento más maduro. Me siento diferente. Me siento más orgulloso de ser colombiano. Me siento orgulloso de ser papá. Ser yo mismo. Exactamente. Y por eso quería dejar de lado el personaje y empezar a ser Juan Luis”, expresó el cantante frente a Fallon y la audiencia estadounidense.

El momento más comentado de la entrevista ocurrió cuando el colombiano le entregó al presentador un carriel típico de Antioquia. Apenas inició el intercambio, el artista explicó el significado del accesorio artesanal y su importancia dentro de la tradición paisa. “Estaba en Colombia antes de venir aquí y quería traerte algo especial. Esto se llama Carriel, es de Colombia”, afirmó. Fallon reaccionó con entusiasmo y se colocó el bolso inmediatamente, mientras Maluma detallaba que se trata de un elemento tradicional usado históricamente por campesinos y arrieros en distintas regiones del país.

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El cantante también añadió detalles sobre el uso cotidiano de esta pieza emblemática de la cultura colombiana. “Es muy típico de Colombia. Lo usamos para llevar cosas cuando montamos a caballo o estamos en pueblos pequeños”, comentó el artista, sugiriéndole al conductor que podía usarlo “en la playa, donde quieras, aquí en Nueva York”.

La sorpresa continuó cuando Maluma le pidió a Fallon revisar el interior del bolso. “Hay otro regalo dentro de la bolsa, así que quiero que lo revises, por favor”, dijo el colombiano. El presentador encontró entonces una carta escrita por Paris, hija del cantante, y respondió emocionado frente a las cámaras. “Eres el mejor. Dios mío, Paris, gracias. Me encanta”, expresó Fallon mientras mostraba el detalle al público.

Otro de los momentos destacados llegó con el brindis entre ambos utilizando aguardiente colombiano. Fallon presentó la botella en el set y Maluma aprovechó para hablar de la bebida tradicional del país. “Nuestra bebida típica. Es lo que realmente me gusta tomar”, aseguró el artista. Luego agregó: “También me encanta el mezcal y el tequila, pero ahora que he vuelto a mis raíces, volví al aguardiente”.

El presentador aceptó compartir el brindis en vivo y felicitó al cantante por su nuevo álbum y por la etapa personal que atraviesa actualmente. La conversación también incluyó referencias al segundo hijo que espera junto a Susana Gómez. Según ha contado recientemente el artista, tanto Paris como su próximo bebé crecerán conectados con las costumbres colombianas y con Medellín como parte fundamental de su historia familiar.

“El amor que siento por Colombia no lo cambio por absolutamente nada. Por eso mi hija París nació en Medellín, come arepa con quesito y morcilla, y si Dios quiere, nuestro próximo bebé va a nacer en Medellín, obvio”, afirmó el cantante.