Ministra Carles asegura que avanzan mejoras al CAI Tocumen; Mides activa segundo pago de ayudas sociales

La ministra Beatriz Carles detalló las mejoras en la atención de albergues y confirmó el cronograma de desembolsos para más de 186 mil beneficiarios de programas sociales.

Ciudad de Panamá/El Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen ha sido foco de atención tras denuncias que derivaron en investigaciones por parte de las autoridades competentes.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, aclaró que, si bien existen 44 albergues regulares a nivel nacional —bien organizados y distribuidos entre el MIDES, Senniaf y entidades subsidiadas—, el CAI Tocumen requiere un abordaje especial por su función de recepción temporal de menores en situación de vulnerabilidad.

"Estamos viendo grandes avances en el CAI (Tocumen)", señaló Carles. Entre las medidas implementadas destacan el reporte inmediato de salidas, la priorización de la reunificación familiar como primera opción de atención y la búsqueda de alternativas para jóvenes con necesidades específicas, como conductas complejas, enfermedades mentales o discapacidades intelectuales.

Pago de transferencias monetarias y nuevas tarjetas

En paralelo, el Mides alista el segundo desembolso de los programas de ayuda social para 2026. A partir del 1 de junio, más de 186 mil beneficiarios comenzarán a cobrar las transferencias monetarias condicionadas, con un cronograma escalonado: del 1 al 12 de junio para pagos con tarjeta Clave Social (incluyendo entrega de nuevas tarjetas a ingresantes y renovaciones), y del 15 al 19 para zonas de difícil acceso, donde equipos territoriales llevarán el bono junto con servicios de salud, vacunación y orientación institucional.

Te puede interesar: Mides impulsa programa 'Cuidarte' para atender a 3 mil niños en áreas rurales

Los programas que se benefician con este pago son: 120 a los 65 (el más grande, con 117 mil personas), Red de Oportunidades (42 mil), Ángel Guardián (20 mil) y Bono Nutricional (4 mil). Este año se incorporaron más de 3.000 nuevos inscritos, gracias a una focalización que prioriza a la población en condición de pobreza y pobreza extrema.

Carles confirmó que, desde el inicio de la gestión, se han realizado más de 10 mil depuraciones en los registros, producto de defunciones, renuncias o incumplimiento de requisitos.

"Cuando detectamos irregularidades, comunicamos y damos oportunidad de reconsideración", explicó. En casos de corresponsabilidades —como vacunación, asistencia escolar o controles médicos—, el MIDES busca acompañar antes de excluir; pero si no se cumplen los criterios de elegibilidad, se actúa conforme a la ley.

Jornadas de acción social

Más allá del desembolso económico, el Mides articula jornadas de acción social con otras instituciones del Estado. Hasta octubre se proyectan 17 operativos con cobertura para más de 20.000 personas, incluyendo giras médicas, mercados agropecuarios, capacitación en huertos de subsistencia y talleres de artesanías, especialmente en áreas apartadas.

"Buscamos que las familias no solo reciban el bono, sino herramientas para salir del cuadro de vulnerabilidad", destacó la ministra Carles.