Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció de manera tajante que no destinará recursos económicos adicionales a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), luego de confirmarse que Etelvina de Bonagas se mantendrá en el cargo como rectora de la institución.

El mandatario Mulino calificó la situación actual de la universidad como "un show lamentable" que afecta profundamente la imagen del sector universitario en el país.