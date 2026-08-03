Ciudad de Panamá/La discusión sobre las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional continúa estancada en el segundo debate. Tras cuatro semanas de análisis en el pleno legislativo, las sesiones siguen avanzando a paso lento, dedicando la mayor parte del tiempo al periodo de incidencias y a la presentación de anteproyectos por parte de los diputados, sin lograr entrar de lleno en la fase decisiva de votación.