Meduca anuncia el Calendario Escolar 2027: clases iniciarán el 22 de febrero

El Ministerio de Educación fijó un año escolar de 44 semanas, con tres trimestres, recesos, días libres y graduaciones en diciembre.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) publicó el Calendario Escolar 2027, que tendrá una duración de 44 semanas y estará dividido en tres trimestres.

De acuerdo con la información oficial, la Semana de Organización Docente se realizará del 15 al 19 de febrero, días antes del arranque del año escolar.

El primer trimestre será del 22 de febrero al 21 de mayo, con un receso escolar del 24 al 28 de mayo. Las clases se retoman el 31 de mayo con el segundo trimestre, que concluirá el 20 de agosto; el descanso será del 23 al 27 de agosto.

El tercer trimestre iniciará el 30 de agosto y finalizará el 3 de diciembre. Posteriormente, del 6 al 17 de diciembre, se llevará a cabo el periodo de balance y graduaciones, con el que se cerrará el año escolar.

El calendario también contempla días libres el 25 y 26 de marzo por Semana Santa, el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.

En cuanto a los días cívicos, Meduca estableció el 27 de octubre (Día del Estudiante) y el 1 de diciembre (Día del Maestro).

Las fiestas patrias, por su parte, se conmemorarán el 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre.