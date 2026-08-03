¿Cómo proteger a los recién nacidos del virus sincitial respiratorio?
Las autoridades de salud reforzarán las estrategias para prevenir las complicaciones causadas por el virus sincitial respiratorio (VSR), uno de los principales responsables de infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños.
El virus provoca inflamación y acumulación de moco en las vías respiratorias más pequeñas, dificultando el paso del aire hacia los pulmones. En los recién nacidos puede causar cuadros graves que requieran oxígeno, hospitalización, cuidados intensivos e incluso ventilación mecánica.