Las pesquisas iniciaron hace más de un año, luego de una denuncia anónima que alertó sobre un presunto enriquecimiento injustificado de una funcionaria de la DGI, cuyo nivel de gastos no guardaba relación con sus ingresos.

Una investigación de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada reveló un presunto esquema de defraudación que habría permitido el desvío de más de 40 millones de dólares en impuestos pagados por contribuyentes, mediante la alteración de registros en la plataforma e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).