Estadísticas criminales de 2026 reportan aumento de la violencia doméstica, hurtos y delitos sexuales

Las cifras evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención de la violencia. Violencia doméstica: uno de los delitos más frecuentes en Panamá durante el primer semestre de 2026

Ciudad de Panamá/El Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) reportó un aumento en la incidencia delictiva durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el informe, la violencia doméstica continúa siendo el delito más frecuente en el país, con 9,465 casos registrados entre enero y junio, lo que representa un incremento superior al 20% respecto a 2025.

Las estadísticas reflejan que la mayoría de las víctimas de este delito son mujeres, situación que mantiene la preocupación de las autoridades y organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

“Debería ser algo alarmante y que nos lleve de verdad a entender y concientizar de que nos encontramos en materia de violencia doméstica ante un problema de salud pública y, lastimosamente, las mujeres y las niñas viven altos niveles de violencia en nuestro país, estructuradas y sostenidas en el tiempo”, detalló Suky Yard, abogada.

El informe también muestra un incremento cercano al 40% en los casos de lesiones personales, una de las variaciones más significativas del período.

“Pegarle con un palo, un bate o con cualquier artículo que ocasione una lesión corporal y que genere la incapacidad que determina el médico, y lo más importante es el tema de la violencia que se está usando mucho para resolver los conflictos públicos y sociales; la gente se está yendo a agarrarse a golpes que usar el diálogo”, señaló Giovanni Olmos, abogado.

En cuanto a los delitos sexuales, se contabilizaron 1,643 denuncias por violación, un aumento del 2% en comparación con el año pasado.

Por otro lado, los hurtos aumentaron un 2%, mientras que los robos registraron una ligera disminución.

Las cifras evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención de la violencia, así como las acciones de investigación y protección dirigidas a las víctimas.

Con información de Nicanor Alvarado