Policía Nacional refuerza estrategias de prevención contra la violencia doméstica e insta a la ciudadanía a denunciar

A través de docencias comunitarias y un abordaje humanizado, la institución busca frenar el maltrato intrafamiliar y orientar a las víctimas para que rompan el silencio mediante las líneas de auxilio.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo prioritario de frenar el maltrato en los hogares panameños, la Policía Nacional refuerza diversas estrategias de prevención de la violencia doméstica en todo el país. La iniciativa busca acercar la orientación a las comunidades y motivar a las víctimas a perder el miedo para realizar sus denuncias ante las autoridades competentes.

Durante una entrevista en Noticias AM, la subcomisionada Dezire González, jefa del Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y de Género, explicó que este equipo fue creado para brindar un "abordaje oportuno, idóneo y con un trato humanizado a las víctimas, respetando en todo momento sus derechos fundamentales y evitando la revictimización".

González enfatizó que la agresión intrafamiliar no distingue ningún tipo de condición social, por lo que la fuerza pública mantiene un trabajo constante sobre el terreno. Las jornadas de capacitación y docencia se llevan a cabo de manera continua en colegios, instituciones públicas y privadas, comunidades, juntas de desarrollo local y ferias comunitarias organizadas por la institución.

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Más de 12 mil casos registrados en lo que va del año

Las acciones preventivas cobran mayor relevancia al analizar los datos del Ministerio Público presentados durante la emisión del noticiero. Entre enero y junio se registraron 12,475 casos vinculados a este problema, lo que refleja un incremento de más de 2,200 denuncias en comparación con los 10,239 reportes contabilizados en el mismo período del año anterior (un aumento del 22%).

Del total de denuncias atendidas este año, 9,239 corresponden a delitos de violencia doméstica propiamente dicha, mientras que 2,143 casos corresponden a maltrato a menores de edad y 653 a maltrato al adulto mayor. Según el desglose geográfico, las provincias donde se concentra la mayor cantidad de hechos reportados son Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé y Veraguas.

Ante estas cifras, la subcomisionada subrayó que el incremento en las estadísticas responde a que la ciudadanía está confiando en las instituciones que brindan apoyo para salir de esta problemática.

Cómo identificar la agresión y canales de apoyo

La vocera policial recordó que la agresión en el hogar no se limita al daño físico visible, sino que abarca modalidades sumamente destructivas como la violencia psicológica —basada en insultos, humillaciones, amenazas y aislamiento para destruir la autoestima— y la violencia económica o patrimonial, que busca controlar el dinero y los bienes para someter a la persona.

Para recibir atención de inmediato y romper el ciclo del maltrato, la institución policial exhorta a la ciudadanía a perder el temor y comunicarse a las líneas de auxilio habilitadas: