Ciudad de Panamá/Con el objetivo prioritario de frenar el maltrato en los hogares panameños, la Policía Nacional de Panamá mantiene el despliegue de diversas estrategias de prevención de la violencia doméstica en todo el país. La iniciativa busca acercar la orientación a las comunidades y motivar a las víctimas a perder el miedo para realizar sus denuncias ante las autoridades competentes.