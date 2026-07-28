Un residente aseguró que su factura de electricidad pasó de un promedio de $60 a más de $120 mensuales luego del reemplazo de su medidor.

Ciudad de Panamá, Panamá/El aumento en las facturas de electricidad continúa generando inconformidad entre los clientes del servicio. Uno de los casos más recientes es el de Luis Boza, quien denunció que su recibo mensual pasó de un promedio de $60 a más de $120 luego de que la empresa distribuidora reemplazara el medidor de su residencia.