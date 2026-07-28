La cantante Carly Simon confiesa que vive con párkinson y enfrentó un cáncer de piel

Carly Simon comenzó a cantar junto a su hermana Lucy en la década de 1960. Alcanzó fama mundial con el álbum "No Secrets" (1972), que incluía el hit "You're So Vain".

Nueva York, Estados Unidos/La cantante estadounidense Carly Simon, conocida por éxitos como "You're So Vain", reveló que padece la enfermedad de Parkinson.

Simon, de 83 años, dijo en un comunicado que le llevó un tiempo adaptarse al diagnóstico "y decidir cuánto quería contar públicamente".

"El párkinson es distinto para cada persona y puede ser impredecible. Algunos días estoy tan cansada que no consigo arrancar la jornada. Otros puedo moverme, pensar y trabajar con más facilidad", escribió.

El párkinson es un trastorno neurológico crónico y degenerativo que afecta el sistema motor y suele provocar temblores y dificultades de movimiento. Unos 10 millones de personas lo sufren en todo el mundo, según la Parkinson’s Foundation.

La célebre cantautora encontró refugio en la música y durante ese período comenzó a grabar un nuevo álbum, "Comes in Waves", su primera colección de canciones originales desde 2008, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de agosto.

Simon contó que al mismo tiempo que su diagnóstico de Parkinson, fue tratada por un carcinoma basocelular en la cara.

"El cáncer fue extirpado, pero la cirugía alteró mi apariencia y me hizo sentir más incómoda al aparecer en público", dijo.

La artista dijo que siempre fue muy crítica con su apariencia y que esto agudizó esa tendencia, y destacó "la ironía" de ser la autora de la letra de 'You're So Vain'" (Eres tan vanidoso).

Carly Simon comenzó a cantar junto a su hermana Lucy en la década de 1960. Alcanzó fama mundial con el álbum "No Secrets" (1972), que incluía el hit "You're So Vain".

En 1977 interpretó "Nobody Does It Better", el tema principal de la película de James Bond "The Spy Who Loved Me" (La espía que me amó).