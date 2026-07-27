Kylian Mbappé y Ester Expósito reaparecen juntos de compras en París

La actriz española y el futbolista francés volvieron a ser vistos juntos en París durante una jornada de compras.

Ester Expósito y Kylian Mbappé, quienes han mantenido su relación lejos de las redes sociales, fueron captados el 24 de julio mientras recorrían algunas de las boutiques más exclusivas de la capital francesa.

La pareja llegó en una camioneta negra hasta la boutique de Dior, ubicada en la avenida Montaigne. Al descender del vehículo, ambos caminaron tomados de la mano y avanzaron hacia el establecimiento. La presencia de cámaras no pareció alterar sus planes, aunque ingresaron rápidamente al local.

En el interior, Ester y Kylian conversaron con una integrante del personal. Después de permanecer un tiempo en Dior, salieron nuevamente y regresaron al mismo automóvil. Según reportes, también habrían visitado Messika y Jacquemus.

La protagonista de Élite llamó la atención por su elección de vestuario. Expósito llevó una falda satinada rosa, un top negro de manga corta, zapatos stilettos y una bandana de encaje. Completó el conjunto con gafas oscuras y un pequeño bolso Devotion de Dolce & Gabbana.

Mbappé optó por una imagen más relajada, con camiseta amarilla, shorts negros y zapatillas. Mientras Ester sonreía al abandonar la tienda, el jugador mantuvo una expresión más seria y no se detuvo ante un aficionado que esperaba en el exterior con una camiseta que llevaba su nombre.

Te puede interesar: Colman Domingo se burla del proyecto de Elon Musk para recrear 'La Odisea' con IA

Te puede interesar: Rapero es agredido durante un concierto y baja del escenario para enfrentar al responsable

La aparición en París ocurrió después de que ambos fueran vistos recientemente en Miami, donde disfrutaron de una salida nocturna tras la participación del delantero con la Selección de Francia en el Mundial 2026. Los encuentros públicos han hecho más visible su vínculo, aunque ambos evitan confirmar detalles ante los medios.

Las fotografías llegan en un momento de atención mediática para ambos, después de varias apariciones compartidas que han reforzado las versiones sobre una relación sentimental entre la actriz y el futbolista.

Hasta ahora, Ester Expósito y Kylian Mbappé tampoco han compartido publicaciones en redes sociales que hagan referencia directa a su romance. Esa decisión mantiene una línea de privacidad que ambos parecen sostener pese al interés de sus seguidores y la prensa.

Durante el Mundial, la actriz también estuvo presente en Estados Unidos. Expósito fue fotografiada en un palco del Hard Rock Stadium durante el partido por el tercer lugar, en el que Francia se enfrentó a Inglaterra. Su presencia mostró su respaldo al futbolista, aunque ella no realizó declaraciones públicas sobre el torneo.

Mbappé consiguió marcar dos goles en aquel encuentro, pero Francia terminó perdiendo 4-6 ante Inglaterra. El resultado dejó al delantero sin el título colectivo que esperaba, aunque obtuvo la Bota de Oro como máximo goleador.

Tras el cierre del torneo, el futbolista expresó sus sentimientos sobre el desenlace y reconoció su frustración. “No nos llevamos un trofeo colectivo a casa. Duele, y dolerá por un tiempo. No voy a fingir lo contrario”, admitió Mbappé en un mensaje del 27 de julio.

En esa misma publicación, agregó: “Estoy orgulloso de haber ganado la Bota de Oro, pero habría significado mucho más con la Copa del Mundo al lado. Quizás les debíamos un mejor final. Pero no siempre podemos elegir cómo termina la historia. Sí podemos elegir qué aportamos, y lo dimos todo. De eso sí podemos estar orgullosos”.

Mientras Mbappé afronta el cierre de una competición exigente, su relación con Expósito continúa desarrollándose bajo una marcada reserva. Las imágenes de París muestran que ambos se sienten cada vez más cómodos compartiendo espacios públicos juntos, aunque mantienen su decisión de no convertir su vínculo en contenido para las redes sociales.