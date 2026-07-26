Pantera Negra 3: David Jonsson encarnará al hijo de T'Challa

La primera cinta de "Pantera Negra" fue lanzada en 2018, y amasó 1.300 millones de dólares en la taquilla global.

San Diego, Estados Unidos/La tercera entrega de Pantera Negra estará protagonizada por David Jonsson, quien encarnará al hijo de T'Challa, reveló este sábado Marvel Studios, en su regreso a la Comic-Con, la gran fiesta de la cultura pop en San Diego.

En el famoso Hall H, Marvel Studios reveló que la última parte de esta franquicia, que popularizó Chadwick Boseman en la piel del aguerrido Pantera Negra, llegará a la pantalla grande el 15 de diciembre de 2028.

Boseman falleció a los 43 años en 2020, antes de que culminara la secuela de la exitosa cinta. El actor padecía cáncer de colon.

Los más de 6.000 fanáticos que aguardaron días para entrar a la presentación en el Hall H recibieron de pie a Jonsson (protagonista de "Camina o muere"), quien tuvo que esperar algunos segundos para hablarle a la multitud.

"Gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor y el privilegio y la bendición de unirme", dijo el artista.

"En realidad no quiero decir mucho porque quiero que la pantalla sea la que hable", agregó.

El director Ryan Coogler, quien estuvo a cargo de las dos primeras entregas, regresará para asumir el proyecto, mientras que Letitia Wright se volverá a meter en la piel de Shuri.

"Hoy es muy especial", dijo Coogler, quien se sumó a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en el escenario más importante de esta fiesta de la cultura pop.

"Pantera Negra III" seguirá al hijo de T'Challa en su proceso de madurez, mientras se transforma en un hombre adulto.

La primera cinta de "Pantera Negra" fue lanzada en 2018, y amasó 1.300 millones de dólares en la taquilla global.

Estuvo protagonizada por Boseman, Wright, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Michael B. Jordan, Danai Gurira y Angela Bassett.

Vuelve "Ghost Rider"

Otra revelación de la bombástica presentación fue la bienvenida de Ryan Gosling al MCU, en donde asumirá el rol de Jonny Blaze en "Ghost Rider", que debe llegar a los cines en 2028.

"¿Esto está realmente ocurriendo?", dijo Gosling quien se subió al escenario junto a Feige.

Marvel Studios regresó al Hall H de la Comic-Con luego de saltarse la edición del año pasado, y a menos de cinco meses de estrenar su aguardada "Avengers: Doomsday".

En un despliegue de poderío, el estudio trajo a escena en San Diego a Anthony y Joe Russo, los directores de la cinta que promete en diciembre una batalla épica, así como a varios de sus protagonistas, incluyendo a Robert Downey Jr., quien en su regreso al MCU encarnará al villano Victor Von Doom.

Capas y máscaras del malvado personaje fueron repartidas antes del espectáculo, transformando a la audiencia en un ejército verde.

Para delirio de los fans, James Marsden, Rebecca Romijn, Hannah John-Kamen, Tenoch Huerta, Lewis Pullman, David Harbour, Kelsey Grammer, Hayley Atwell, Chris Evans, Pedro Pascal, Simu Liu, Anthony Mackie, Letitia Wright, Danny Ramirez y Paul Rudd salieron de todas las esquinas del Hall H bañados por una luz verde y una dramática musicalización.

Algunos asistentes aguardaron varias noches para poder entrar al recinto y saborear la oferta de su estudio favorito.

"Todos estamos aquí por la misma razón, porque lo amamos", dijo a la AFP Wally, un joven del vecino Orange County que durmió dos noches afuera del recinto. "Valió la pena, estoy sin palabras, es mejor de lo que esperaba", dijo tras la presentación.

- Apple TV a toda máquina -

Más temprano, el Hall H recibió a Apple TV quien debutó en el famoso recinto de la Comic-Con de San Diego pisando el acelerador, con un vistazo a sus próximas comedias de acción "Matchbox: The Movie" y "Mayday".

La plataforma de streaming reveló algunas imágenes de "Matchbox: The Movie", la cinta inspirada en los famosos carritos y protagonizada por John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris y Arturo Castro.

El elenco calentó los motores de la sala conversando sobre su experiencia tras las cámaras.

"Crecí jugando con los carritos Matchbox con mi hermano, y manejarlos en la vida real, el Mustang que me tocó manejar, es increíble", dijo Jessica Biel.

"Es como ser niño de nuevo", agregó.

Apple TV aprovechó además su presentación estelar para dar repaso a algunas de sus series más exitosas y ofrecer una mirada temprana a su producción de ciencia ficción "Neuromancer", basada en el libro de William Gibson de 1984, así como de "Mayday", su comedia ambientada en la Guerra Fría en la que Ryan Reynolds y Kenneth Branagh protagonizan una dupla singular.

La Comic-Con cierra su edición de 2026 este domingo 26 de julio.