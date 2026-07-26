La policía mató a tiros al sospechoso del ataque contra marcha del Orgullo de Berlín

Un cartel en una parada de autobús en el centro de Berlín muestra, el 26 de julio de 2026, un anuncio de la policía berlinesa y una foto de Abdul B., el presunto autor del atropello ocurrido cerca del desfile del Orgullo en Berlín / AFP
AFP
26 de julio 2026 - 13:11

El principal sospechoso del atropello mortal ocurrido el sábado cerca del desfile del Orgullo de Berlín fue abatido a tiros, informó la policía este domingo.

La policía de Berlín indicó en un comunicado en X que los agentes localizaron al sospechoso, identificado previamente como Abdul Ballout, de 21 años, y que este "corrió hacia ellos con un arma blanca", lo que llevó a los agentes a abrir fuego y el hombre "murió en el lugar de los hechos".

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