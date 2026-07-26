La policía mató a tiros al sospechoso del ataque contra marcha del Orgullo de Berlín

El principal sospechoso del atropello mortal ocurrido el sábado cerca del desfile del Orgullo de Berlín fue abatido a tiros, informó la policía este domingo.

La policía de Berlín indicó en un comunicado en X que los agentes localizaron al sospechoso, identificado previamente como Abdul Ballout, de 21 años, y que este "corrió hacia ellos con un arma blanca", lo que llevó a los agentes a abrir fuego y el hombre "murió en el lugar de los hechos".

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