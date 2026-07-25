Participantes de Tu Cara Me Suena realizan presentación en Albrook Mall

Los concursantes de la nueva temporada del megaproyecto de TVN Media, Tu Cara Me Suena, compartieron con el público en una jornada llena de música, premios en efectivo y karaoke previo al gran estreno.

Ciudad de Panamá/El ambiente festivo y la música se apoderaron del centro comercial Albrook Mall durante la presentación especial del elenco que formará parte de la nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Fanáticos y visitantes se reunieron para conocer de cerca a las estrellas y ser parte de las dinámicas preparadas para el público.

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de un animado karaoke en vivo donde los concursantes interactuaron directamente con la audiencia.

Además de compartir de cerca con sus figuras favoritas, varias personas resultaron ganadoras de premios en efectivo y electrodomésticos entregados durante las activaciones en el sitio.

Los famosos manifestaron su entusiasmo por esta etapa de preparación y aseguraron que la competencia viene muy exigente. Según destacaron los propios protagonistas, las jornadas de ensayos han sido intensas para lograr imitaciones de gran calidad y dejarlo todo sobre el escenario en cada gala.

El esperado estreno de Tu Cara Me Suena está programado para este 19 de agosto a las 8:00 p.m. y se transmitirá todos los miércoles por la pantalla de TVN, prometiendo un espectáculo lleno de talento, humor y transformaciones para la familia panameña.

Con información de Heidy Morán.