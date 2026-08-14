Ana de Armas reaparece su nuevo amor Beto Montenegro tras dejar atrás a Tom Cruise

La actriz cubana vuelve a ocupar la atención de la prensa internacional por su vida sentimental.

Ana de Armas, de 38 años, fue fotografiada en actitud cariñosa junto al cantante venezolano Alberto “Beto” Montenegro, líder de Rawayana, durante una escapada por Formentera, España, meses después de terminar su relación con Tom Cruise.

Las imágenes fueron tomadas el 2 de agosto en la isla balear y muestran a De Armas y Montenegro, de 37 años, besándose, caminando de la mano y compartiendo momentos de cercanía junto al mar. En algunas fotografías, la protagonista de “Ballerina” aparece abrazando al músico por el cuello antes de reunirse con un grupo de amigos.

La jornada incluyó un recorrido por Formentera y un paseo en barco al atardecer. Ana de Armas lució un traje de baño blanco y negro acompañado de sandalias, mientras Montenegro llevó camiseta blanca, shorts azules y gorra verde. Las fotografías reforzaron las versiones sobre un posible romance que habían comenzado semanas antes.

Ambos ya habían sido vistos juntos durante el verano en Madrid. La revista española Hola difundió entonces un video en el que aparecían bailando durante un concierto. Hasta el momento, el representante de la actriz no ha realizado comentarios sobre la naturaleza de la relación.

Beto Montenegro es vocalista y guitarrista de Rawayana, agrupación venezolana fundada en 2007 que alcanzó un importante reconocimiento internacional al convertirse en la primera banda de Venezuela en ganar un Grammy. El grupo obtuvo en 2025 el premio a Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa Latina.

Te puede interesar: Perez Hilton: su madre pide la custodia temporal de sus nietos tras la grave crisis del influencer

Te puede interesar: Alessandra Ambrosio se compromete con un reconocido diseñador de joyas

Rawayana cuenta con seis discos y tiene entre sus trabajos más recientes “¿Dónde es el after?”. La agrupación continúa ampliando su presencia internacional y tiene previsto presentarse en noviembre en el Kia Forum de Los Ángeles, recinto con capacidad para 18.000 personas.

La aparición de De Armas con Montenegro ocurre después de su separación de Tom Cruise, de 64 años. Los actores terminaron en octubre tras aproximadamente nueve meses de relación. Una fuente cercana explicó a Us Weekly el motivo que habría llevado a la cubana a tomar distancia: “Las cosas iban rápido y ella empezó a sentirse un poco incómoda con la velocidad”.

Según esa versión, De Armas “frenó” el romance, aunque “todavía le agrada [Tom] mucho”. La fuente también aseguró que entre ambos existe “una química innegable” y que, pese a estar “terminados por ahora”, los actores “tienen una conexión” y “verán cómo van las cosas en el futuro”.

La ruptura tampoco habría afectado sus compromisos profesionales. Ambos continúan vinculados a un proyecto de acción desarrollado con Doug Liman y Christopher McQuarrie. “Ella está en contacto con Tom y aún tienen un proyecto cinematográfico pendiente que espera con entusiasmo”, señaló una fuente a People.

Durante los últimos meses, De Armas también protagonizó encuentros públicos que despertaron curiosidad. En enero apareció junto a Jacob Elordi durante los Globos de Oro en Beverly Hills, aunque no existieron indicios de una relación sentimental. En diciembre también fue vista cerca de Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Abu Dabi.

Ese encuentro generó comentarios debido a la amistad entre Hamilton y Cruise, quien anteriormente ofreció al piloto un papel como aviador en “Top Gun: Maverick”.

Mientras su vida personal vuelve a generar titulares, Ana de Armas mantiene activa su carrera en Hollywood. Tras protagonizar “Ballerina” en 2025, la actriz prepara nuevas producciones, entre ellas “Reenactment”, proyecto en el que compartirá créditos con Cameron Diaz y Benicio del Toro. Ahora, sus fotografías con Beto Montenegro abren una nueva etapa bajo la atención mediática.