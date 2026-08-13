Perez Hilton: su madre pide la custodia temporal de sus nietos tras la grave crisis del influencer

La situación familiar del bloguero sumó un nuevo capítulo después de la crisis que llevó al bloguero y personalidad de internet a ser hospitalizado en Miami.

Su madre, Teresita Lavandeira, presentó ante la justicia una solicitud para obtener la custodia temporal de sus tres nietos mientras continúa el proceso médico y de recuperación de su hijo.

De acuerdo con registros judiciales públicos, Lavandeira radicó la petición el 7 de agosto ante un tribunal de familia de Miami, apenas tres días después del episodio que derivó en la hospitalización de Hilton. La medida involucra a Mario, de 13 años; Mia, de 11; y Mayte, de 8, los tres hijos del creador de contenido de 48 años.

Page Six fue el primer medio en dar a conocer la existencia de la solicitud, mientras PEOPLE confirmó la información mediante documentos judiciales, sin que hasta ahora exista una respuesta pública de las partes involucradas.

El incidente ocurrió el 4 de agosto durante una transmisión en directo realizada desde la residencia de Hilton en Miami. En las imágenes, el bloguero apareció herido y aparentemente se autolesionó. Las autoridades acudieron al domicilio después de recibir reportes sobre un posible intento de suicidio y posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario bajo las disposiciones de la Baker Act de Florida.

Esta legislación permite una evaluación e internación involuntaria durante un periodo determinado cuando existen razones para considerar que una persona podría representar un peligro para sí misma o para terceros. Desde entonces, la atención se ha concentrado tanto en la evolución de Hilton como en la protección y estabilidad de sus hijos.

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El 8 de agosto, la familia informó que el comunicador había experimentado una “pérdida importante de sangre” y “lesiones adicionales” durante lo sucedido. También indicó que requeriría una intervención quirúrgica y advirtió que el tratamiento y la recuperación constituirían “un proceso largo”. Pese a la gravedad del episodio, sus allegados describieron entonces su condición como “grave pero estable”.

La solicitud de custodia temporal presentada por Teresita Lavandeira ocurre en un contexto en el que la abuela ya desempeña un papel cercano en la vida cotidiana de los menores. Los tres niños viven con ella en Miami, ciudad a la que se trasladaron recientemente con el propósito de permanecer cerca de otros integrantes de la familia.

Los familiares también explicaron previamente que los hijos de Hilton, junto con su hermana y una sobrina, habían estado dentro de la vivienda pocos minutos antes de comenzar la transmisión. Cuando resultó evidente que Hilton estaba “atravesando una grave crisis de salud mental y haciéndose daño”, todos “salieron inmediatamente” del inmueble, según la información difundida posteriormente.

Un día después del incidente, los representantes del bloguero señalaron que no disponían de “ninguna información adicional confirmada que compartir sobre el estado de Perez Hilton”. Desde aquella comunicación no se han conocido nuevos pronunciamientos detallados de su equipo sobre su evolución. PEOPLE informó además que solicitó comentarios tanto a un representante de Hilton como a un abogado de Lavandeira.

La crisis también tuvo consecuencias en las plataformas digitales donde Hilton mantiene presencia. Después de la transmisión, su cuenta de TikTok fue suspendida, una decisión que un portavoz de la compañía en Estados Unidos confirmó posteriormente al citado medio.

Ahora, el procedimiento de custodia de los hijos de Perez Hilton abre una nueva dimensión dentro de una situación que permanece centrada en la recuperación del bloguero. La petición de su madre busca establecer temporalmente un marco legal para el cuidado de Mario, Mia y Mayte mientras la familia atraviesa las consecuencias del episodio y espera nuevas noticias sobre la evolución médica del comunicador.